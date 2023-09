Stiri pe aceeasi tema

- Pe 4 noiembrie 2023, cele mai iubite trupe ale anilor `90 și 2000 vor urca pe scena BT Arena din Cluj-Napoca pentru a șaptea ediție a We Love Retro, cel mai mare eveniment dedicat muzicii retro, din Romania. Primele 2.000 de bilete vor avea prețuri promoționale care pornesc de la 139 lei + taxa de [...]…

- Este alerta alimentara in țara noastra, dar și in Uniunea Europeana, dupa ce un lot de pepeni a fost retras de pe piața. Specialiștii au emis o avertizare de sanatate dupa ce in pepenii care proveneau din Maroc a fost gasit un pesticid neautorizat in Uniunea Europeana. Mai multe persoane au avut probleme…

- Adrian Minune este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din Romania, iar in spatele succesului sau este multa munca și dedicare pentru cariera. Deși aceasta meserie i se potrivește perfect, cantarețul are și alte pasiuni. Iata cu ce ar vrea sa se ocupe, daca ar renunța la cantat.

- Florin Salam anunța ca se confrunta cu probleme de sanatate motiv pentru care a plecat din țara. Manelistul a facut anunțul ingrijorator in seara zilei de 7 august 2023. Ce spune despre cariera sa muzicala.

- Ultima saptamana inaintea termenului pentru evaluarea primarului general, anunțata de liderul liberal, Nicolae Ciuca, provoaca o mulțime de tensiuni pe holurile din Aleea Modrogan.Confruntat cu o slabire de forma și cu probleme juridice complicate, Nicușor Dan este așteptat sa raspunda pana pe data…

- Directorul general in ANPC Paul Anghel afirma intr-o postare pe Facebook ca paraul care face legatura dintre Siutghiol si Lacul Tabacariei din Satul de Vacanta-Mamaia, candva populat cu barci, e focar de infectie. Anghel vorbeste si despre galagia si muzica tare, in general manele, si despre fumul de…

- Asociația Moașelor Independente (AMI), organizație care ofera servicii de sanatate pentru gravide, mame și nou-nascuți, servicii medicale și navigare în sistemul medical pentru peste 5.500 de beneficiari lunari - persoane vulnerabile și refugiate - arata ca 64 de femei ucrainene înregistrate în baza…

- Disconfort termic in creștere in regiunile sudice și estice, cu maxime de 36 de grade in cea mai mare parte a Munteniei, vestul Dobrogei și in jumatatea de sud a Moldovei. Recomandari pentru șoferi.