Stiri pe aceeasi tema

- Alex de la Caracal a facut declarații exclusive desprea starea de sanatate a lui Florin Salam. „Regele Manelelor” este internat in spital, iar artistul a postat recent o fotografie cu el de acolo. Iata cum se simte celebrul cantareț de manele, dar și ce marturisiri a facut Alex de la Caracal despre…

- Florin Salam se afla in spital in aceste momente, iar starea lui de sanatate nu este una deloc buna. Dupa ce cantarețul de manele a ajuns la spital, Tzanca Uraganu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Iata ce i-a spus artistul „Regelui Manelelor”!

- Florin Salam trece prin clipe grele in acest moment. Celebrul manelist a ajuns pe mana medicilor de cateva zile bune și starea lui de sanatate nu ar fi deloc una buna. Unul dintre colegii sai de breasla a facut tristul anunț despre cel mai iubit artist al momentului. Florin Salam, in stare grava la…

- Oana Roman este nevoita sa treaca peste un nou obstacol in viața ei, dupa ce Mioara Roman a ajuns, din nou, la spital. Vedeta a vizitat-o pe mama ei in urma cu doar cateva ore, iar acum a venit cu vești noi despre starea ei de sanatate. Iata cum se simte Mioara Roman, la o zi dupa ce a ajuns pe mana…

- Carlo, un tanar din Bacau, șef de promoție al Universitații "Gheorghe Asachi" din Iași. și-a dat licența pe patul de spital, inainte de a intra in operație pentru extirparea unei tumori de 9 centimetri de pe creier.

- Catalin Botezatu, din nou, pe patul de spital, in Turcia. Care este starea lui de sanatate Continue reading Catalin Botezatu, din nou, pe patul de spital, in Turcia. Care este starea lui de sanatate at Tabu.

- Vladimir Putin a vizitat luni militarii raniti in Ucraina, acordand unora dintre ei decoratii, intr-o rara iesire publica a liderului rus care a avut loc de Ziua Nationala, sarbatoare publica ce marcheaza proclamarea independentei tarii dupa prabusirea URSS, arata un comunicat postat pe site-ul Kremlinului,…

- Un tanar, de 26 de ani, a murit, iar pasagera acestuia a ajuns la spital, dupa ce motocicleta pe care o conducea s-a izbit intr-un indicator rutier. Accidentul a avut loc, noaptea trecuta, in apropierea satului Prepelița, raionul Singerei.TVN.