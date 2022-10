Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare in familia lui Florin Salam. Nepoțelul lui, micuțul Matthias Ștefan fiul lui Betty și ai lui Catalin Vișanescu a implinit patru anișori. Imagini de la petrecerea pe care i-au organizat-o parinții.

- In prima ediție, din data de 10 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Emilian și WRS s-au transformat in Queen și au interpretat faimoasa piesa „I want to break free”. Vizibil uimiți de calitațile celor doi concurenți, jurații s-au ridicat in picioare și au cantat alaturi de…

- Florin Salam are in continuare probleme de sanatate, iar artistul nu s-a refacut conplet dupa ce a fost infectat cu COVID- 19. Betty, fiica acestuia și-a aniversat ziua de naștere cu un concert, iar alaturi trebuia sa fie tatal ei. Artista a implinit duminica, 28 august, varsta de 22 de ani.Florin Salam…

- Florin Salam a postat pe rețelele de socializare un videoclip prin care le-a marturisit fanilor care este, de fapt, starea lui, dupa ce a s-a spus ca a murit. Cum a reacționat cunoscutul manelist la știrea falsa care i-a șocat intreaga familie. Știre in curs de actualizare.

- Dupa ce PRO TV a anuntat ca Florin Salam a murit dupa ce ar fi consumat droguri, manelistul si fiica acestuia au infirmat vestea pe retelele sociale. „Ne vom revedea curand la concerte. Va doresc sanatate tuturor", a scris Florin Salam pe pagina sa de socializare.

- Joi, 11 august 2022, au fost demarate lucrarile pentru primul lot al autostrazii A7, care va lega rutier Muntenia și Moldova. In aceasta dimineața, CNAIR a predat constructorului, prin proces verbal, amplasamentul lotului 2 al Autostrazii Ploiești-Buzau (Mizil-Pietroasele). „Echipele de topometriști…

- Florin Salam a ajuns la spital miercuri noapte. Artistul a fost testat și confirmat pozitiv cu COVID-19. In aceste momente, artistul are parte de ingrijiri medicale, iar familia ii este alaturi.

- Imagini cu Vladimir Putin nerabdator si descumpanit in timp ce este lasat sa astepte cateva zeci de secunde de catre omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au fost distribuite in mediul online, conform The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…