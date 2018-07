Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam este in centrul unui scandal pornit intre doua clanuri interlope, clanul Corduneanu si clanul Tanase. O manea cantata de manelist ar fi aprins scanteia care sambata a dus la un atac cu cocktailuri Molotov pe strazile din Iași. Versurile „Sa dispara indienii, unde apar Cordunenii” din maneaua…

- Azi dimineata, vila din Copou a familiei Tanase a fost lovite cu cocktailuri Molotov. Tensiunile dintre clanul Corduneanu si clanul Constantin au aparut acum cateva saptamani, dupa o melodie a manelistului Florin Salam. La o petrecere a lui George Boxieru, manelistul i-a cantat in direct lui Costel…

- Probele scrise ale examenului de bacalaureat au inceput in 25 iunie, cu testul de Limba si literatura romana, si s-au incheiat in 28 iunie, cu proba la alegere a profilului si specializarii. Pentru sustinerea probelor scrise, in cele 440 de centre de examen, s-au inscris 136.871 de candidati…

- Comandament de vreme rea la Palatul Victoria. Premierul Viorica Dancila a chemat miniștrii la raport, in urma inundațiilor din intreaga țara. La ședința de urgența de la Guvern, convocat de premier, participa vicepremierul și ministru al Mediului, Grațiela Gavrilescu, Ministrul de Interne, Ministrul…

- Rezultatele din județul Dambovita la Evaluarea Naționala 2018 vor fi afișate marți, 19 iunie. In aceeași zi, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații, iar o a doua comisie de corectare le va evalua dinou lucrarile. Toate informatiile despre EVALUAREA NATIONALA 2018, AICI Zi cu emoții pentru…

- Un bebelus de 11 luni din judetul Borosani a murit din cauza rujeolei, acesta fiind cel de-al 57-lea deces inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, au anuntat, vineri, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor…

- Constanta, al saselea cel mai puternic judet din tara ca nivel al businessului companiilor, a inregistrat in perioada 2012-2017 o crestere a produsului in­tern brut (PIB) cu 63%, fata de 45% media nationala, arata calculele ZF pe baza datelor de la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.…

- Angajatii CFR SA au colectat peste 500.000 de kilograme de deseuri menajere in cadrul campaniei “O cale ferata curata “, desfasurata anual pe intreaga retea feroviara, au anuntat reprezentantii CFR SA intr-o postare pe pagina de Facebook a companiei, informeaza AGERPRES . “Angajatii Sucursalelor CF…