Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep divorțeaza inainte de petrecerea sa de nunta! La mai puțin de un an de cand s-au casatorit civil, marea tenismena a luat decizia de a se desparți de cel ce i-a devenit soț. Marea tenismena urma sa imbrace rochia de mireasa pe 13 noiembrie a.c. Simona Halep și Toni Iuruc vor parafa separarea…

- Simona Halep divorțeaza inainte de petrecerea de nunta! La mai puțin de un an de cand s-au casatorit civil, marea tenismena a luat decizia de a se desparți de omul de afaceri. Marea tenismena urma sa imbrace rochia de mireasa pe 13 noiembrie a.c. Simona Halep și Toni Iuruc vor parafa separarea la notariat,…

- Tzanka Uraganul lasa parangheliile și deschide un lanț de șaormerii. Rasfațatul star al manelelor este conștient ca s-a sfarșit cu huzurul in lumea manelelor, celebrele ”ploi de bani” au devenit istorie, și vrea ca nopțile de munca la nunți și paranghelii sa nu fi fost in zadar. Speriat de perspectiva…

- Cum va fi organizata NUNTA-FESTIVAL a lui George Simion. Carne de vanat la ceaun și plimbari contracost cu balonul. Controversele Liderul AUR, George Simion are nunta sambata, 27 august, in satul Oveselu, comuna Maciuca din județul Valcea. Petrecerea este organizata dupa regulile unui festival, la care…

- Imagini exclusive obținute de Daily Mail ii arata pe Jennifer Lopez și Ben Affleck sosind la spital, vineri dupa-amiaza, inainte de nunta celor doi care are loc in acest weekend. Se pare ca mama actorului, Christopher Anne Boldt, a cazut de pe un ponton și s-a ranit la un picior. Mama actorului a cazut…

- Presedintele Consiliului Judetean Caras- Severin, Romeo Dunca, a jucat un rol extrem de important la nunta fastuoasa a lui Leo Magnatu din Bocsa. Petrica de la Bocsa, celebru in comunitate, a organizat pentru fiul sau Leo Magnatu si mireasa lui, Izabela, o nunta de 10 stele, dupa cum au spus-o chiar…

- O mireasa de 24 de ani a murit chiar la nunta ei, dupa ce a fost impușcata in cap de unul dintre invitați care a urmat o veche tradiție de nunta din Iran. Petrecerea era in toi cand unul din invitați, un membru al familiei, a scos arma și a inceput sa traga in aer. […] Articolul O mireasa de 24 de ani…

- Valentin și Codruța Sanfira traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 4 ani. In urma cu doi ani cei doi au facut cununia civila, iar anul acesta se pregatesc intens de nunta. Cei doi au stabilit data nunții, dar și aproape toate detaliile. Sunt pe ultima suta de metrii cu pregatirile. Cum se va desfașura…