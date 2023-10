Triumf ceh la turneul de tenis de la Arad, după o finală de 193 de minute!

Ultimul turneu ITF de seniori organizat în acest an în România s-a încheiat în weekend la Arad cu o finală maraton. Tenismanul român Vlad Andrei... The post Triumf ceh la turneul de tenis de la Arad, după o finală de 193 de minute! appeared first on… [citeste mai departe]