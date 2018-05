Dupa mai bine de un an, Florin Salam incearca sa iși recupereze banii confiscați de vameși, deschizand un proces in America. Potrivit libertatea.ro, și-a angajat un avocat din Statele Unite ca sa ocupe de cazul sau. Acțiunea a fost deschisa in instanța de peste Ocean de manelist și de organizatoarea spectacolelor susținute de el in […] The post Florin Salam incearca sa iși recupereze banii confiscați in SUA! A deschis proces pentru 100.000 de dolari appeared first on Cancan.ro .