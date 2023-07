Stiri pe aceeasi tema

- Petruț Florescu a facut gesturi rușinoase in public, atunci cand nu știa ca este filmat, insa paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, vad și filmeaza tot! Avem imagini rare cu baiatul omului de afaceri din Romania. Iata cum s-a afișat fiul afaceristului Teodor Gabriel…

- Teodora Stoica nu are fițe de vedeta! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe fiica lui Mihai Stoica in timp ce a ieșit la o cafenea din București, intr-o companie extrem de placuta. Imaginile dovedesc ca fiica fostului fotbalist e sociabila și fara…

- Victor Becali nu are liniște nici atunci cand se afla in oraș, iar omul de afaceri prefera sa-și rezolve toate problemele in public. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe Victor Becali in timp ce avea o discuție aprinsa.

- Miorita Videanu, apariție rafinata! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe soția lui Adriean Videanu pe strazile din București, in timp ce cobora din bolidul de lux pe care il deține, pentru a merge la o clinica din Capitala, acolo unde a petrecut aproximativ…

- Kira Hagi are mare grija de felul in care arata! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu fiica lui Gheorghe Hagi pe strazile din București. Ce face actrița in timpul liber și cum profita de orele pe care le petrece departe de platourile de…

- Imagini spectaculoase intr-un cartier de fițe din București! Doi polițiși au fost prinși in flagrant in timp ce incercau sa ia mita de la un tanar, posesor ar unui bolid de lux cu numere de Turcia. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe faza și au surprins…

- Andrei Vlad "da moda"! Portarul de la FCSB nu face economii cand vine vorba de vestimentație sau mancare. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins in timp ce a mers cu iubita la unul dintre cele mai scumpe restaurante din București.

- Mihaela Buzarnescu este una dintre cele mai apreciate și iubite jucatoare de tenis din Romania. In plina zi, paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din țara, au fost pe „urmele” sportivei și au surprins-o pe aceasta in ipostaze rare. Mihaela Buzarnescu are și alta pasiune in afara…