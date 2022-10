Montell Fish a lansat EP-ul Her Love Still Haunts Me Like A Ghost

Montell Fish a lansat EP-ul “Her Love Still Haunts Me Like A Ghost”. Îmbinând albumul său de debut recent lansat, JAMIE, și viitorul său proiect CHARLOTTE––Her Love Still Haunts Me Like A Ghost este un EP cu șapte piese care îl găsește pe Montell ducând sunetul său simplu,… [citeste mai departe]