- Cel ce l-a injunghiat pe Jean Sasu a fost identificat! Victima, patronul unuia dintre cele mai in voga cluburi din București și Litoral a fost externata. Din fericire cele doua rani provocate cu o arma alba in zona fesiera nu au fost adanci. Agresorul nu este roman, a intrat in țara prin Aeroportul…

- Jean Sasu, unul din proprietarii cluburilor unde se inghesuie vara de vara milionarii mondeni ai Romaniei, a fost injunghiat in plina strada, chiar in fața unei cafenele pe care afaceristul o deține. Sasu (35 de ani), acționar principal al unui brand ce deține cluburi, cafenele și restaurante, a fost…

- Mai mulți tineri s-au revoltat din și au atacat interlopii cu coșurile de gunoi de pe strada.Scandalul a izbucnit din cauza ca membrii ai unui clan din Reghin cer taxe de protecție. Un membru al gruparii interlope a scos o maceta și a atacat ceilalți tineri. Dupa ce imaginile au aparut in spațiul public,…

- Patru persoane sunt audiate, marti, de politistii Sectiei 8 Politie din Sectorul 2, care au efectuat doua perchezitii la adresele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si lovire sau alte violente.

- Un copil a fost mușcat vineri, 24 martie, de un caine, in timp ce se afla pe o strada din Sectorul 1, potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei. Copilul a fost transportat la spital, iar autoritațile fac verificari. „La data de 24 martie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara au reținut duminica un barbat in varsta de 35 de ani banuit de talharie. Individul a furat telefonul unei tinere chiar in fața oamenilor legii. „In fapt, in data de 26 februarie 2023, in jurul orei 15:30, polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara, aflați…

- „Din cercetari, a reiesit faptul ca acesta, in timp ce se afla pe Calea Nationala, din municipiul Botosani, prin folosirea violentei, i-ar fi sustras unui barbat, care se deplasa in zona respectiva, borseta”, a afirmat Neniscu.Totodata, in aceleasi imprejurari, un alt barbat, de 38 de ani, din municipiul…