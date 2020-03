Stiri pe aceeasi tema

- Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege. Luna MARTIE 2020 se anunta una…

- Lumea mondena a primit marti, 25 februarie, cea mai neasteptata veste: Florin Salam va fi bunic! Chiar Spynews.ro a anuntat, dupa ce Dani, fiul manelistului, a postat o fotografie cu un test de sarcina pozitiv. Acum, a venit si confirmarea!

- „Și-a dus cu demnitate luptele, retragandu-se din viața publica dupa ce și-a caștigat dreptatea in instanța impotriva sistemului care l-a transformat in „cobaiul numarul 1 al telejustiției din Romania”. Economist, fost ministru al finanțelor, al agriculturii și dezvoltarii rurale, deputat, om de mare…

- Un jurnalist din Constanta a murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de tren in Timisoara. El a scris un mesaj tulburator pe Facebook, cu putin timp inainte de tragedie.Tragedie in lumea jurnalismului. Cosmin Bele, in varsta de 44 de ani, s-a sinucis, sambata, in Gara de Nord din Timișoara.…

- Lumea sportului a fost zguduita duminica seara de vestea morții fostului baschetbalist Kobe Bryant. Acesta a murit la 41 de ani, in urma unui accident de elicopter petrecut in Calabasas, California. Chiar duminica dimineața, vineri seara in SUA, Kobe Bryant fusese depașit de LeBron James in topul celor…

- Mii de oameni au fost evacuati din locuintele lor din apropiere de Taal, unul dintre cei mai mici vulcani activi, care arunca nori de cenusa pentru a doua zi consecutiva din craterul unui lac aflat la aproximativ 70 de kilometri la Sud de centrul Manilei. Cercetatoarea Maria Antonia Bornas…

- Cartea ”Nimeni nu e prea mic pentru a face diferența”, careconține selecții din cele mai importante discursuri susținute de Greta Thunberg,a fost publicata de editura Seneca in Romania. O postare pe pagina de Facebook a librariei Carturești privind acest volum, a fost intampinata cu multa reticiența…

- Pe scandal e pus si Florin Salam, cu toate ca de obicei este o persoana destul de pasnica, in special atunci cand se afla in public, insa uneori se pierde cu firea, mai ales daca la mjloc este vorba despre un subiect sensibil pentru el.