Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam se afla in stare grava. Informația a fost confirmata de catre un apropiat de-al lui. Ce se intampla cu Florin Salam Regele manelelor, așa cum este supranumit, trece printr-o perioada extrem de dificila. Dan Bursuc a vorbit despre starea manelistului, spunand ca „nu este bine deloc”. Momentan,…

- Patric, un baiețel din Mihai Viteazu, depistat cu epilepsie și paralizie cerebrala, are nevoie de ajutorul nostru pentru a fi tratat in Austria sau in Germania, insa costurile sunt prea mari pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ce probleme de sanatate are actrița Dana Rogoz. Aceasta a fost discreta pana acum in ce privește starea sa de sanatate, insa in urma unor comentarii de pe Instagram legate de faptul ca e slaba, deși are doua nașteri la activ, aceasta a spus adevarul despre kilogramele sale și despre starea ei de sanatate.…

- Catalin Botezatu, probleme serioase de sanatate. Fostul jurat de la „Bravo! Ai stil” a ajuns de urgența la spital, zilele trecute. Din cauza suprasolicitarii, vedetei i s-a facut rau, insa nu a tinut cont de sfaturile medicilor. La doar cateva ore de la externare, designer-ul a participat la un eveniment.In…

- Facilitati pentru pacientii cu arsuri grave Foto: Arhiva/ Gina Poenaru RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI -Pacientii cu arsuri grave urmeaza sa beneficieze de concedii si indeminzatii de asigurari sociale de sanatate pe toata perioada tratamentului, pâna la vindecare, inculsiv pentru…

- Managerul general al Teatrului National din Bucuresti, Ion Caramitru, este internat de cateva zile. Doctorii par ca nu stiu inca cu precizie cauza actualei sale suferinte. Colegii spera insa ca acesta sa revina chiar saptamana viitoare la munca. Exclusiv pentru redacția Impact, Ioan Onisei a vorbit…

- Ce drama traiește Elena Merișoreanu? Una din cele mai iubite interprete de muzica populara are probleme grave de sanatate. Fanii ei au aflat abia acum totul. Ce afecțiune are celebra cantareața? Ce probleme de sanatate are Elena Merișoreanu? Fanii Elenei Merișoreanu sunt ingrijorați pentru aceasta.…

- Cosmin Stanciu, membrul echipei Faimoșilor de la Survivor Romania 2021, a fost eliminat din competiție, din cauza problemelor de sanatate. Probleme grave de sanatate pentru Cosmin Stanciu de la Survivor 2021 Saptamana a inceput cu vești proaste despre Faimoși. A fost convocat consiliul de urgența, iar…