Zilele trecute, s-a iscat un scandal de proporții intre Florin Salam și Bogdan de la Ploiești, conflict care a continuat cu replici acide in mediul online. Intre timp, Bogdan de la Ploiești a spus ca nu iși dorește sa fie implicat in controverse și ca il respecta pe Florin Salam, ca ieri, mai in gluma, mai in serios, „Regele manelelor” sa spuna adevarul despre presupusul scandal dintre el și cantareț.