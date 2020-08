Stiri pe aceeasi tema

- Reacția Institutului Matei Balș nu a intarziat sa apara, dupa ce Florin Salam a lansat acuzații grave la adresa medicilor. Fratele cantarețului de manele se afla internat in spital, iar acesta susține ca nimeni nu i-a oferit nicio informație despre starea de sanatate.

- In Liga 1 s-au facut 4.360 de teste de coronavirus si au aparut 57 de cazuri de COVID-19, iar dintre ele 23 au fost fals-pozitive, ceea ce duce la o rata de infectare de doar 0,55%, noteaza Mediafax.”Ceea ce se intampla in cazul sportivilor este logic, in contextul dat. Este bine ca au fost testati…

- Marcel Ciolacu a rabufnit dupa alianța PRO București 2020, fondata de Victor Ponta și Robert Negoița. Liderul PSD susține ca aceasta alianța reprezinta un ajutor direct pentru Nicușor Dan la Primaria Capitalei, insa Gabriela Firea ii va spulbera.

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a dat o petrecere adevarata de ziua fiicei sale, in plina pandemie de coronavirus si stare de alerta, perioada in care petrecerile mari sunt interzise in interior si autoritatile ne indeamna la respectarea regulilor de igiena si distantare fizica.

- Președintele Platformei Social-Liberale, Ilan Laufer, aduce acuzații grave la adresa Guvernului Orban, susținand intr-o postare pe Facebook ca are informații potrivit carora se incearca denaturarea motivului real de deces al pacienților cu boli cronice, care nu au fost infectați cu coronavirus. Concret,…

- Familia unui barbat din Botoșani, care ar fi murit in urma infecției cu noul coronavirus, a lansat acuzații grave la adresa medicilor de la Spitalul Județean Mavromati, spunand ca acesta a fost batjocorit de cadrele medicale.

- Marcel Pavel, diagnosticat cu COVID-19. El a fost internat la Institutul „Matei Balș”, avand simptome. Cantarețul Marcel Pavel a fost diagnosticat pozitiv la infectia cu coronavirus și a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București. El a fost dus la spital cu izoleta, noaptea…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta ”Sf. Pantelimon” din Focsani, Constantin Mandrila, acuza ca rezultatul testelor sale sunt falsificate și este ținut fara motiv in secția de boli infecțioase a unitații medicale. Totul, pentru a fi indepartat de la conducerea spitalului. Managerul susține ca…