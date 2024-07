Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 7 iulie a.c., au avut loc alegerile locale in comuna Costinesti, in cele doua sectii din comuna au votat 2.026 de alegatori din cei 2.877 cu drept de vot, un procent de 73,50 dintre cetateni. Conform rezultatelor finale, din cele 2.026 de voturi exprimate in cele doua sectii din comuna Costinesti…

- Zilele trecute, s-a iscat un scandal de proporții intre Florin Salam și Bogdan de la Ploiești, conflict care a continuat cu replici acide in mediul online. Intre timp, Bogdan de la Ploiești a spus ca nu iși dorește sa fie implicat in controverse și ca il respecta pe Florin Salam, ca ieri, mai in gluma,…

- Sanziana Negru a transmis un mesaj pentru cei care merg in aceasta seara la concertul Coldplay. Caștigatoarea America Express iși dorește ca toți oamenii sa țina cont de acest detaliu. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba.

- Deputatul neafiliat Dan Vilceanu a declarat marți, 28 mai, la o saptamana dupa altercația din Parlament cu Florin Roman, ca nu l-a lovit pe colegul de partid (PNL), ci doar s-a aplecat sa ii spuna ceva mai de aproape.„Ați vazut imaginile, ele sunt mai urate decat ce s-a intamplat in realitate. A fost…

- Se numara printre cei mai apreciați maneliști, dar nu ezita sa se „ințepe” reciproc ori de cate ori au ocazia in mediul online. De curand, Tzanca Uraganu a postat un videoclip pe TikTok, atunci cand pare ca ii face „reclama” colegului de breasla.

- Soția lui Gabi Stangau trece prin momente grele la trei luni de la moartea violonistului. Diana Berințan l-a vizitat la locul de veci, de unde a transmis un mesaj sfașietor. Soția violonistului nu poate sa iși revina din șocul pe care l-a suferit cand a aflat ca acesta a murit. Iata cum arata locul…

- Marcel Ciolacu a declarat ca in recentele momente de rascruce pentru Statul Israel, Romania nu a incetat sa fie alaturi de poporul israelian. Premierul Marcel Ciolacu a subliniat intr-un mesaj video prezentat la ședința solemna a Parlamentului dedicata Zilei Solidaritații și Prieteniei dintre Romania…

- Alina Marymar și tzanca Uraganu și-au luat ramas bun de la Lucas astazi. Nepoțelul celor doi a fost inmormantat astazi, iar scenele surprinse la evenimentul trist sunt de coșmar. Familia este foarte afectata de pierderea copilului lor, la varsta de doar 9 ani. Iata ce mesaj a transmis Alina Marymar,…