Stiri pe aceeasi tema

- Maria Iordanescu, 23 de ani, fata lui Anghel Iordanescu, nu duce lipsa de activitate dupa plecarea de la Antena Stars. Fiica lui „Tata Puiu” petrece, mai nou, mult timp in sala de forța. Astazi, frumoasa bruneta a publicat in contul sau de Instagram mai multe ipostaze dintr-o sala de fitness, unde…

- Kely Cristina Nascimento-DeLuca are 52 de ani, iar pasiunea sa pentru fotografie si filmare se reflecta puternic in al treilea documentar despre sport din propria cariera, potrivit NEWS.ro.”Warriors Of A Beautiful Game” ar urma sa fie lansat inaintea JO de la Tokyo si trateaza egalitatea de…

- Roxana Dobre, iubita manelistului, a anuntat ca Florin Salam a ajuns la spital: "Buna seara. Sunt intrebata de foarte mulți fani daca este adevarat. Da, Florin e internat la un spital din America. Atat va pot spune momentan". Fiica lui Salam, marturii cutremuratoare: "Tata m-a luat in brate…

- In luna decembrie se fac 30 de ani de la caderea regimului comunist. Atunci, romanii au luptat pentru libertate și pentru o viața mai buna. La scurt timp de la eliminarea familiei Ceaușescu de la putere, oamenii au aflat adevarul despre averea și despre cheltuielile Elenei și ale lui Nicolae Ceaușescu.

- Betty Salam și-a pierdut mama pe vremea cand avea doar opt ani. Astazi, pentru prima oara dupa tragicul moment din familia cantarețului de manele, cand a pierdut-o pe soția lui, Fanica, in urma unei boli incurabile, artista a spus ca ea a presimțit ca urma sa se intample inevitabilul. "A venit…

- S-au spus vrute si nevrute despre starea de sanatate a lui Florin Salam. Fiica lui, Betty, a dat cartile pe fata si a explicat ca nu a fost vorba de nicio operatie. Artista a dezvaluit ce s-a intamplat, de fapt, inainte ca manelistul sa decida sa ia o pauza de la cantari.

- Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, a facut dezvaluiri despre starea de sanatate a celebrului manelist. Acesta s-a confruntat cu mai multe probleme in ultima perioada.!E foarte bine, adica nu arata de 40 de ani, e un om matur, intr-adevar, dar eu il vad ca pe un prieten al meu, pentru ca așa l-am…

- Maria Iordanescu (23 de ani) a demisionat de la Antena Stars, unde lucra ca reporter. Potrivit Libertatea, fiica fostului selecționer Anghel Iordanescu a ales sa iși dea demisia, dupa mai bine de opt luni petrecute ca reporter. Aceasta a absolvit Academia de Studii Economice din București și a urmat…