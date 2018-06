Stiri pe aceeasi tema

- Betty Stoian urmeazE sE devinE mamE pentru prima datE "i este in culmea fericirii! AlEturi de CEtElin Vi"Enescu, fiica lui Salam trEie"te clipe de neuitat "i via:a pe care mereu "i-a dorit-o.

- Marius Țeicu, primele declarații dupa moartea fiicei lui. Unul dintre cei mai apreciați compozitori face dezvaluiri emoționante sambata seara, in cadrul emisiunii “Rai, da’buni”, de la el de acasa. Atunci cand a fost intrebat ce a invațat de la fiica sa, Patricia Țeicu, acesta spune ca a devenit mai…

- Betty Stoian urmeazE sE devinE, anul acesta, mEmica unui bEie:el ce se va numi Matias tefan. Fiica lui Florin Salam este in culmea fericirii, alEturi de CEtElin Vi"Enescu, cel care ii va deveni, in doar cateva luni, so:.

- Betty Salam este in al nouElea cer de cand a aflat cE urmeazE sE devinE mamE. Fiica lui Florin Salam xi iubitul ei, CEtElin VixEnescu, trEiesc o frumoasE poveste de dragoste, iar in acest an vor face xi cununia civilE.

- Betty Stoian traieste o poveste frumoasa de dragoste de aproximativ trei ani cu Catalin Visanescu. Cei doi locuiesc impreuna, iar in urma cu cateva luni, tanarul a cerut-o de sotie. Cei doi au fixat si data nuntii, 25 august 2018, cu trei zile inainte ca Betty Salam sa devina majora. …

- Puiu Gheorghiu, cel care este considerat ca a fost mana dreapta a lui Florin Salam, a facut primele declarații cu privire la sarcina fiicei manelistului, Betty Stoian, dar și despre cum vede celebrul artist faptul ca fiica sa va deveni mama la o varsta atat de frageda.

- Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, a hotarat ca este timpul sa nu se mai ascunda de fani și sa confirme faptul ca este insarcinata. Anunțul l-a facut pe facebook, printr-o postare care a starnit mii de reacții și zeci de comentarii.

- Betty Stoian este insarcinata si vrea sa tina acest lucru secret inca, dupa cum sustin apropiatii ei, scrie WOWbiz.ro. EXCLUSIV: Florin Salam a facut MARELE ANUNT in ziua de Paste: "Vor fi doua nunti" VIDEO "Nu stie multa lume de sarcina lui Betty, se doreste sa fie secret, momentan.…