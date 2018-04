Deputatul PNL de Alba Florin Roman considera ca “soluția salvatoare” gasita de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, pentru acoperirea scaderilor salariale ale celor circa 50.000 de angajați din sanatate, “inseamna folosirea veniturilor proprii”, ceea ce, in opinia politicianului este ilegal. Acesta explica faptul ca OUG 90 interzice acordarea de stimulente in acest an. “Așadar, ministrul Pintea, […]