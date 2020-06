Florin Roman promite pensii si alocatii marite! Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a promis, de la tribuna Camerei Deputaților, ca PNL va crește alocațiile și pensiile. El a spus ca sursa de finanțare ideala ar fi obținuta prin impozitarea pensiilor speciale. ”PNL va majora alocațiile, daca cineva a uitat, domnul Dragnea era foarte nervos la acest microfon și gesticula ca liberalii erau iresponsabili. PNL va majora și alocațiile și pensiile. (…) Renunțați la a mai susține pensiile speciale, acceptați impozitarea pensiilor speciale și atunci vom avea banii necesari pentru cele doua creșteri.”, a spus Florin Roman. Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a promis, de la tribuna Camerei Deputaților, ca PNL va crește alocațiile și pensiile. El a spus ca sursa de finanțare ideala ar fi obținuta prin impozitarea pensiilor speciale.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 67: Sa ne trezim dracului…

- Florin Roman, liderul deputaților PNL, a anunțat luni ca liberalii au depus un proiect de lege pentru anularea pensiilor speciale ale parlamentarilor. In acest context, Roman face apel la PSD, "partidul care a inventat pensiile speciale in Romania", sa susțina in Parlament inițiativa legislativa…

- Subiectul pensiilor speciale s-a intors in jocul politic dupa ce Curtea Cosntituționala a decis ca abrogarea este neconstituționala. Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, a facut, luni, apel la PNL și la Ludovic Orban pentru adoptarea unei ordonanțe de urgența de impozitare a…

- Și PSD a reacționat fața de Legea pensiilor speciale propusa de PNL susșinând ca singura soluție viabila este impozitarea acestora. ”Știți foarte bine ca avem câteva decizii ale CCR prin care se stabilește foarte clar ca pensiile speciale nu pot fi eliminate. Singura soluție…

- Pensiile speciale pentru mai multe categorii urmeaza sa fie eliminate, dupa ce Camera Deputatilor a adoptat, marti, decizional, un proiect de lege in acest sens. Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a anuntat ca pensiile speciale au fost eliminate pentru ca alocatiile sa poata fi majorate conform…

- SA SE FACA DREPTATE… In plina criza provocata de pandemia coronavirus, liberalii propun impozitarea graduala, de la 10% la 90% a pensiilor speciale care depasesc 2.000 de lei pentru a folosi aceste fonduri in combaterea coronavirusului. Amendamentele la Legea pensiilor au fost depuse de liderii grupurilor…

- Impozitarea pensiilor speciale revine pe tapet, in plina criza generata de epidemia de coronavirus. Parlamentarii PNL au depus miercuri un amendament prin care propun impozitarea progresiva a pensiilor speciale de la 10 pana la 95%, cu excepția pensiilor militarilor si politistilor.Liderul…

- Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, propune in criza generata de coronavirus ca pensiile speciale sa fie „drastic impozitate”.„Pensiile speciale trebuie taiate! Iar banii economisiți sa mearga la Sanatate! Foarte mulți romani sufera in aceste momente din cauza crizei.…