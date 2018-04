Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de manageri de spitale s-au intalnit luni, 23 aprilie, la sediul Guvernului, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta pe tema noii legi a salarizarii și a noului regulament al sporurilor. La intalnire au luat parte si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ministrul Muncii, Lia Olguta…

- Deputatul PNL de Alba Florin Roman considera ca “soluția salvatoare” gasita de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, pentru acoperirea scaderilor salariale ale celor circa 50.000 de angajați din sanatate, “inseamna folosirea veniturilor proprii”, ceea ce, in opinia politicianului este ilegal. Acesta explica…

- MINISTERUL A ZIS: SPITAL NOU Solutia unui spital modular, din containere, la care a vrut sa recurga primarul Dumitru Boros, pentru cele trei sectii TBC, Psihiatrie si Boli Infectioase, a fost respinsa categoric de ministrul sanatatii. In schimb, s-a propus ridicarea a trei corpuri de cladire noi cu…

- Salarizarea din sanatate este departe de a se rezolva, pentru ca soluția propusa de miniștrii Pintea și Olguța Vasilescu este un fake news. Niciodata, o circulara nu poate sa bata legea! Prima categorie (a celor care au pierdut la salariu) este cea care nu a fost inclusa in grila. Ori, cat timp nu se…

- PNL solicita demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru "haosul creat prin scaderea salariilor in sanatate", liberalii apreciind ca si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ar trebui sa o urmeze, daca se confirma ca aceasta a dat o circulara pentru cele mai mari sporuri Serviciului Judetean…

- Sindicalistii din domeniul sanitar si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, nu au ajuns la un acord in urma negocierilor purtate marti la minister. La finalul acestora, ministrul Sanatatii a spus ca discutiile cu membrii sindicatelor vor continua si ca se incearca gasirea unor solutii, dar respectand…

- Creșterea salariilor personalului medical este foarte mare. Nu este o creștere falsa, este o creștere. Dar sporurile sunt limitate la 30%, pentru ca se aplica la o alta baza, a explicat joi, ministrul Sanatații, Sorina Pintea , dupa intalnirea din Grupul de Dialog Social de la MS. ” Sumele sunt rezonabile…

- Consiliul National al Federatiei Sanitas din Romania, reunit in sedinta in data de 22 februarie 2018, a dezbatut propunerile de modificare a Legii nr. 153/ 2017 (Legea salarizaarii unitare n.r.), ce vor fi sustinute in perioada urmatoare, precum si stadiul negocierilor privind Regulamentul de sporuri."Membrii…