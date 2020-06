Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a spus ca le va cere parlamentarilor liberali sa caute soluții pentru destituirea Avocatului Poporului, Renate Weber. Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a recepționat mesajul liderului și anunța faptul ca, luni vor fi demarate operațiunile de revocare din funcție a…

- „Voi cere grupurilor parlamentare ale PNL sa investigheze posibilitatea de a o demite pe Renate Weber pentru a numi un Avocat al Poporului care sa acționeze in conformitate cu Constituția și in interesul cetațenilor romani”, a declarat Ludovic Orban. Totodata, premierul a adaugat ca „Avocatul Poporului…

- Premierul Ludovic Orban spune ca Renate Weber nu mai este de mult Avocatul Poporului și ca va cere grupurilor parlamentare ale PNL sa investigheze posibilitatea de a o demite. „Se comporta ca avocatul celor care au incalcat legea și au pus in pericol sanatatea celorlalți”, a susținut Orban. „Voi cere…

- Scandalul pensiilor speciale ia amploare! Premierul Ludovic Orban a cerut demiterea Avocatului Poporului.„Voi cere grupurilor parlamentare ale PNL sa investigheze posibilitatea de a o demite pe Renate Weber pentru a numi un Avocat al Poporului care sa acționeze in conformitate cu Constituția…

- Avocatul Poporului a sesizat CCR cu privire la legea care impoziteaza pensiile speciale adoptata de Camera Deputatilor, Renate Weber precizand ca sunt „motive multiple de neconstitutionalitate”. Avocatul Poporului a mai spus la Digi24 ca aceasta lege reprezinta o „discriminare” a celor care primesc…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a declarat miercuri in Parlament ca daca intr-o luna de zile nu se rezolva in Parlament situația pensiilor speciale, atunci Guvernul ia in calcul OUG sau angajarea raspunderii in Parlament.Florin Roman a spus ca PNL a depus in Parlament un proiect despre…

- Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei au decis, miercuri, ca amenzile date pentru nerespectarea starii de urgenta sunt neconstitutionale. Curtea Constitutionala a admis, in sedinta de miercuri, sesizarea Avocatului Poporului depusa impotriva OUG 36/2020.Decizia CCR l-a suparat și pe…

- Avocatul Poporului a sesizat, miercuri, la Curtea Constituționala, legislatia privins starea de alerta, pe motiv ca se incalca principiul separației puterilor. Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, prima sesizare a Avocatului Poporului, in urma decretarii starii de urgenta in Romania, de catre presedintele…