Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la TVR, ca exista posibilitatea ca partidul sau sa voteze un guvern tehnocrat, daca va fi propus de presedintele Klaus Iohannis.Liderul interimar social-democrat a fost intrebat la TVR 1 daca PSD este dispus sa voteze un guvern tehnocrat…

- Partidul Social Democrat nu va merge, cel mai probabil, cu o propunere de prim-ministru la presedinte, a declarat, luni, liderul formatiunii, Marcel Ciolacu.El a adaugat ca, dupa ce Guvernul Orban a fost demis, la trei luni de la investitura, cu 261 de voturi, a discutat cu liderul Pro Romania,…

- Deputatul Ica Calota, presedinte al ALDE Teleorman, declarat miercuri ca va parasi partidul și, din punctul sau de vedere, aproximativ 12 parlamentari ai partidului urmeaza sa faca același lucru. „Eu nu pot sa ma intorc in același loc din care am plecat, catre PSD”, spune Calota. „In primul rand m-a…

- Deputatul Ica Calota, presedinte al ALDE Teleorman, declarat miercuri ca va parasi partidul și, din punctul sau de vedere, aproximativ 12 parlamentari ai partidului urmeaza sa faca același lucru. „Eu nu pot sa ma întorc în același loc din care am plecat, catre PSD”, spune Calota,…

- Viorica Dancila, fostul premier și președinte al PSD, a declarat ca se va opune in CEX unei alianțe la nivel național cu Pro Romania, amintind ca cei din partidul lui Victor Ponta au votat pentru caderea Guvernului Dancila.

- Calin Popescu Tariceanu pare ca se indeparteaza de partenerii de la PNL dupa motiunea de cenzura. "Nu suntem la concurs de viteza, pentru care trebuie sa luam hotararile cat mai repede. Eu cred ca trebuie luate dupa o matura chibzuinta, asa cum este normal. In aceasta faza, ar fi trebuit sa aiba…

- "Am conturat cea mai mare majoritate parlamentara in acest moment”, a declarat Ciolacu. Intrebat daca a mers la Cotroceni cu lista de semnaturi din partea celor care il sustin pe Remus Pricopie, Ciolacu a raspuns: "Lista de semnaturi, am dovedit ieri, in primul rand prin vot, respectiv 261 de voturi,…

- Potrivit aritmeticii parlamentare, PSD nu are, in acest moment, majoritatea necesara pentru a da jos Guvernul Orban. Impreuna, cele doua partide au doar 228 de voturi, iar pentru ca motiunea sa treaca, este nevoie de 233 de voturi. Astfel, social-democratilor le lipsesc cel putin 5 voturi pentru ca…