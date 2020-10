Florin Roman (PNL): Am atacat la CCR creşterile salariale date în pandemie Deputatii PNL au atacat, vineri, la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), modificarile la Legea salarizarii si actul normativ privind majorarea etapizata a indicelui social de referinta (ISR). "Grupul deputatilor PNL a atacat la CCR doua legi votate de majoritatea PSD, in ultima sedinta de vot final. Prima lege atacata este cea referitoare la acordarea de sporuri si cresteri salariale in administratia publica centrala si Parlament. Amendamentele vizand cresterea cu 15% pentru 'complexitatea muncii' nu au fost discutate la Senat, unde proiectul initial prevedea o cu totul alta tema de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman a anuntat vineri, 16 octombrie, ca si-a retras semnatura de pe proiectul de modificare a legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public in sensul restrangerii tocmai a accesului la aceste informatii prin impunerea de taxe ce pot fi stabilite arbitrar…

- "Grupul deputatilor PNL a atacat la CCR doua legi votate de majoritatea PSD, in ultima sedinta de vot final. Prima lege atacata este cea referitoare la acordarea de sporuri si cresteri salariale in administratia publica centrala si Parlament. Amendamentele vizand cresterea cu 15% pentru 'complexitatea…

- Deputatii PNL au atacat, vineri, la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), modificarile la Legea salarizarii si actul normativ privind majorarea etapizata a indicelui social de referinta (ISR). "Grupul deputatilor PNL a atacat la CCR doua legi votate de majoritatea PSD, in ultima sedinta de vot…

- Cinci parlamentari de la PSD și Florin Roman (PNL) au depus un proiect de lege la Senat prin care vor sa modifice Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Proiectul de lege limiteaza accesul la informațiile publice și da posibilitatea autoritaților sa refuze accesul pe…

- Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, a declarat marti ca imediat ce PNL va avea majoritate in Parlament o va demite pe Renate Weber din functia de Avocat al Poporului. "Ne-am obisnuit ca in ultima vreme majoritatea PSD sa vina cu tot soiul de propuneri care de care mai populiste, fara sa sustina…

- Curtea Constituționala a respins, marți, ca neintemeiata, sesizarea președintelui Iohannis și a decis ca Parlamentul stabilește data alegerilor parlamentare din acest an, au declarat surse din cadrul CCR pentru G4Media.ro. Potrivit acestora, decizia a fost luata cu 5 voturi ”pentru” respingerea sesizarii…

- Anunțul a fost facut de Ludovic Orban care spune ca și legea care modifica rectificarea bugetara prin care pensiile cresc cu 40% va fi atacata la CCR, deoarece nu este prevazuta nici sursa de finanțare. „Bugetul nu-și mai poate permite nicio creștere a cheltuielilor in momentul de fața. In urma zilei…

- Mare atenție, romani! Amenzile au fost majorate. Depusa spre dezbatere in Parlament in martie 2018, aprobata de catre Senat in luna iunie a aceluiași an, o importanta lege a fost a primit, in sfarșit, votul deputaților. Legea prevede, insa, amenzi majorate pentru romanii care nu au...Citește AICI…