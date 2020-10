Stiri pe aceeasi tema

- Deși USR-PLUS și PNL vad un parcurs impreuna și iși propun sa colaboreze in viitorul Guvern, membrii acestor formațiuni par sa aiba din ce in ce mai multe neințelegeri și chiar dispute. INSP rectifica cifrele. Prefectul Capitalei: Vom lua masuri cand avem o rata de infectare de 3,4 la mie Azi, in…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat, marti, doua proiecte al caror scop este eliminarea birocratiei din mediul de afaceri.Primul proiect vizeaza debirocratizarea contabilitatii microintreprinderilor prin declaratiile intermediare solicitate de ANAF, (Pl-x nr. 598/2020),…

- Florin Roman, liderul deputaților PNL, a lansat marți atacuri dure la adresa USR, calificand partidul drept ”bolșevic” și ”socialist”. Ieșirea lui Roman a fost provocata de Claudiu Nasui, deputat și șeful USR București, care a criticat un proiect de lege al acestuia prin care șefii din ASF (Autoritatea…

- ”Bolsevismul are o noua culoare politica in Parlament prin USR. Claudiu Nasui, un baiat din stele, cum se spune in popor, a venit sa ne spuna astazi ca poate fi cea mai mare lansare de fake news in Parlament. Sunteți mai socialist și mai bolșevic decat cei care sunt reprezentanții acestui sistem”,…

- Deși USR-PLUS și PNL vad un parcurs impreuna și iși propun sa colaboreze in viitorul Guvern, membrii acestor formațiuni par sa aiba din ce in ce mai multe dispute. Deputatul Claudiu Nasui și Florin Roman au iscat astazi un scandal in Parlamentul Romaniei. Cearta a pornit de la un proiect inițiat de…

- Un exemplar din prima editie a volumului „Harry Potter si Piatra Filozofala/ Harry Potter and the Philosopher's Stone”, scris de J.K. Rowling, a fost vandut in licitatie pentru 60.000 de lire sterline, scrie BBC, potrivit news.ro.Cartea, folosita de un barbat pentru a-si invata copii engleza,…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, i-a adresat marți, in plenul reunit al Parlamentului, mai multe calificative jignitoare deputatului USR Claudiu Nasui. Scandalul a aparut dupa ce USR-istul l-a acuzat pe liberal ca vrea sa dea prin lege privilegii unor bugetari care au deja salarii de peste 10.000…

- „Inca un privilegiu pus pe ascuns pe ordinea de zi. Se anunta azi, deodata, sedinta pentru buget-finante si primul punct pe ordinea de zi ce e? Un proiect semnat doar de domnul Florin Roman, liderul grupului PNL, prin care se introduc noi privilegii pentru membrii Consiliului de Administratie ASF. Cei…