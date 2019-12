Stiri pe aceeasi tema

- Alfred Simonis a afirmat ca posibilitatea ca PNL sa sesizeze CCR privind legea prin care sunt dublate alocațiile este o idee „puțin absurda”, fiindca și liberalii au acționat la fel in timpul guvernarii anterioare. Liderul deputaților PSD considera ca liberalii au acționat rușinos in plen, anunța…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a catalogat miercuri seara drept "agitatie" si "naivitate" procedura Camerei Reprezentantilor de inculpare a presedintelui Donald Trump in vederea demiterii, informeaza CNN, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Sedinta de Guvern- Declarațiile lui Florin Cițu…

- OUG 114 a avut efecte perverse in energie, pentru ca a permis apariția unor noi „baieți deștepți”, care au profitat de situație și de limitarile impuse prețurilor, a declarat miercuri Virgil Popescu, ministrul Economiei, la Realitatea Plus, anunța MEDIAFAX.Citește și: Sedinta de Guvern- Declarațiile…

- Alstom Romania anunta primul sau contract in Bulgaria, in valoare de 70 milioane euro, urmand sa furnizeze servicii de mentenanta companiei nationale de transport feroviar BDZ, pentru 46 de automotoare, anunța news.ro."Alstom a semnat un contract cu o durata de cinci ani, pentru servicii de…

- Premierul demisionar al Libanului, Saad Hariri, a anuntat miercuri ca nu doreste un nou mandat, in contextul negocierilor partidelor pentru formarea unui nou guvern, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Sedinta de Guvern- Declarațiile lui Florin Cițu și…

- Mikel Arteta, secundul antrenorului Pep Guardiola, nu va fi prezent langa tehnicianul catalan la meciul de miercuri seara, 18 decembrie, susținut de Manchester City in compania celor de la Oxford United, in sferturile Cupei Ligii Angliei, de la ora 21:45, anunța MEDIAFAX.Citește și: Sedinta…

- In aceeași zi in care formațiile River Plate (Argentina) și Sao Paulo (Brazilia) au fost trase la sorți in grupa D in Copa Libertadores din 2020, unul dintre jucatorii echipei din Brazilia a fost acuzat de soția lui de violența fizica grava, anunța MEDIAFAX.Citește și: Sedinta de Guvern- Declarațiile…

- Philippe Coutinho, brazilianul imprumutat de Bayern Munchen de la Barcelona in acest sezon, a avut o evoluție perfecta in victoria bavarezilor in fața celor de la Werder Bremen, scor 6-1. Jucatorul catalanilor, in varsta de 27 de ani, a reușit un hattrick și a oferit și doua pase de gol, anunța MEDIAFAX.Citește…