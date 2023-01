Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a eliminat, pe 20 decembrie, la reexaminarea proiectului de modificare a Legii-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si a statutului functionarului public parlamentar, ca urmare a unei decizii a Curtii Constitutionale, mai multe texte care se refera la…

- USR critica parlamentarii PSD, PNL, UDMR si ai minoritatilor nationale pentru faptul ca in doar doua zile au adoptat modificari legislative care permit ca din administratiile porturilor si cailor navigabile sa faca parte oameni cu mai putina experienta. Potrivit USR, proiectul a fost adoptat luni de…

- O initiativa legislativa, depusa la parlament de deputatul PNL Florin Roman, propune interzicerea totala, incepand cu anul 2023, a exportului de bustean, cu sau fara coaja, sau lemn rotund pentru o perioada de zece ani, nu doar in spatiul extracomunitar, cum este in prezent, informeaza Agerpres. Proiectul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, transmite Administratia Prezidentiala. Actul normativ initiat de catre deputatul PNL Florin Roman prevede ca salile…

- Comisiile de industrii si politica economica din Camera Deputaților au adoptat raport favorabil la Ordonanta de Urgenta 119/2022 privind energia. Au fost aprobate amendamentele depuse de partidele din coalitia de guvernare, printre care si stabilirea unui pret maxim la energie electrica de 1,3 lei/kWh…

- Ieri, plenul Camerei Deputatilor a adoptat modificarile la Codul Fiscal prin care noul mod de calcul al impozitelor pe cladiri pe baza grilei notariale va fi aplicat de la 1 ianuarie 2025, potrivit Agerpres. S-au inregistrat 157 de voturi „pentru”, 91 „impotriva”si cinci abtineri. Proiectul de lege…

- Procurorul sef al DNA, Crin Bologa, solicita Camerei Deputatilor aprobarea efectuarii unei perchezitii informatice in dosarul in care deputatul Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1, este urmarit penal pentru achizitii ilegale si supraevaluate in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza Agerpres.

- Un proiect de lege prin care salile de jocuri de noroc vor ține evidența, electronic, a celor care intra in aceste locații a fost adoptat luni de Camera Deputaților. Actul normativ a fost inițiat de deputatul PNL de Alba, Florin Roman. De asemenea, se vor intocmi baze de date cu persoanele autoexcluse…