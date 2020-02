Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca dupa ce se va vota motiunea de cenzura in Parlament, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National, va fi stabilita data congresului...

- Moțiunea „intruneste cele 233 de voturi necesare” Foto: Agerpres. PSD sustine ca, potrivit calculelor din acest moment, motiunea de cenzura pe care a depus-o, astazi, la parlament ar întruni cele 233 de voturi necesare pentru a trece. Textul documentului va fi citit, luni, trei februarie, în…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a declarat joi ca motiunea de cenzura depusa de PSD este neserioasa, ''scrisa pe genunchi''."A avut loc sedinta Birourilor permanente reunite. Am fost anuntati in legatura cu depunerea motiunii de cenzura semnate de catre 208 senatori si deputati din…

- Fostul presedinte al Senatului și lider al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a dezvaluit ca Parchetul General i-a facut cadou, chiar de ziua lui, pe 14 ianuarie, o citație din care a aflat ca are calitatea de...

- Liderul PMP Eugen Tomac a declarat, joi, ca Guvernul și-a respectat promisiunea și a facut ce trebuie pentru țara, prin decizia de a-si angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "Asumarea proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi este cel mai important…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, propune convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru votarea proiectului privind taierea pensiilor speciale. "In calitate de lider al deputatilor PNL, am propus colegilor mei sa solicitam convocarea unei sesiuni extraordinare in care sa supunem…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman a declarat, miercuri, dupa votul din plenul Camerei Deputatilor, prin care s-au dublat alocatiile copiilor, ca vrea sa discute cu colegii din Guvern pentru a gasi solutii privind plata acestor majorari.Roman a explicat si gestul liberalilor de a-si scoate cartelele…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat ca nu exclude ca pana la sfarșitul anului sa fie depusa o moțiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Ludovic Orban. Cel care a preluat conducerea partidului dupa pierderea alegerilor prezidențiale a explicat ca acest demers nu reprezinta,…