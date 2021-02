Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman a afirmat ca in mandatul de ministru de Finante, Florin Citu a incercat sa reduca salariile la CEC si la EximBank, insa a fost blocat de acest sistem pe care incerca sa il modifice.

- Deputatul PNL Florin Roman a afirmat pe Facebook ca decizia destituirii lui Laurentiu Cazan de la sefia IJJ Prahova era luata de anul trecut de catre ministrul de Interne Lucian Bode si premierul Florin Citu insa nu a putut fi facuta publica. Florin Roman l-a ironizat apoi pe Ciolos, care facuse si…

- Florin Cițu a dat un ultim tun in ultima sa zi in fruntea ministerului Finantelor Publice, inainte de a fi investit premier. Cițu a imprumutat, miercuri, 984,5 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 34 de luni, la un randament…

- Dupa modelul adoptat la Brasov si Timisoara, USR PLUS Constanta organizeaza selectii interne pentru desemnarea reprezentantilor Aliantei in Consiliile de Administratie ale institutiilor subordonate Consiliul Local Municipal si Consiliului Judetean Potrivit anunturilor postate pe pagina oficiala de Facebook…

- Orban: ”Salariul minim va fi majorat in functie de evolutia economiei. Nu vrem sa fie afectate locurile de munca, in aceasta perioada in care companiile au dificultați” Premierul Ludovic Orban a transmis, in cadrul consultarilor pe care le-a avut luni cu reprezentantii Consiliului National…

- Consiliul Local Brașov intrunit vineri in ședința extraordinara a stabilit membrii din consiliile de administrație de la RIAL, RATBV SA și Tetkron. In urma negocierilor dintre reprezentanții celor trei forțe politice din Consiliul Local și conform prevederilor legale, sunt cate doi membri in aceste…