Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, propune convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru votarea proiectului privind taierea pensiilor speciale. "In calitate de lider al deputatilor PNL, am propus colegilor mei sa solicitam convocarea unei sesiuni extraordinare in care sa supunem…

- Pensiile speciale, reducerea TVA si cresterea alocatiilor pentru copii au fost subiecte disputate aprins de PNL si PSD la finalul anului trecut si reprezentanti ai ambelor formatiuni s-au acuzat reciproc de populism ieftin si de actiuni electorale. Dupa sarbatori, liberalii au propus PSD o sesiune…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a cerut, joi, convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului in care sa fie supus votului proiectul de abrogare a pensiilor speciale, cu excepția celor ale militarilor și polițiștilor, punctand ca urgența adoptarii actului normativ este data de necesitatea…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputaților a aprobat marți un amendament al PSD care prevede dublarea alocațiilor pentru copii, la 300 de lei. Amendamentul a fost depus la proiectul de lege care adopta OUG9/2019 privind alocațiile de stat și urmeaza sa fie adoptat miercuri în plenul Camerei Deputaților,…

- Sedinta comisiei este programata sa inceapa la ora 16,00.Proiectul PNL propune eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputati si senatori, judecatori si procurori, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor, politisti, functionari publici cu statut…

- PSD ține cu dinții de pensiile speciale, dar propune impozitarea progresiva a veniturilor Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este "incorect" ca PNL sa sustina eliminarea pensiilor speciale - "un drept deja castigat", "cu exceptia" pensiilor magistratilor…

- Apele sunt agitate in sanul PSD dupa eșecul de proporții din turul doi al alegerilor prezidențiale. Toata lumea in cere demisia Vioricai Dancila, iar noul lider se profileaza Marcel Ciolacu. Nu toți membrii sunt de acord cu noua ordine din partid, a notat hotnews.ro. „Daca a dat o lovitura, nu știu…

- Președintele Camerei Deputaților, PSD -istul Marius Ciolacu, declara, vineri, de ziua Armatei, ca, in calitate de “fiu de militar”, se va lupta sa indrepte “inechitațile care exista in sistem”. Ciolacu a mai spus, la Cimitirul Eroilor din Buzau, ca are „toata admiratia si tot respectul pentru ceea ce…