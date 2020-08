Stiri pe aceeasi tema

- Grupul deputaților PNL nu va participa la votul asupra moțiunii de cenzura depuse de PSD impotriva Guvernului Orban, demers descris de liberali ca fiind “unul iresponsabil, neconstituțional și impotriva intereselor de stabilitate politica a unei țari aflate inca in razboi cu pandemia”, a transmis Florin…

- Liderul USR, Dan Barna, anunta ca parlamentarii formatiunii nu vor participa la votul pentru motiunea de cenzura, intrucat ”Romania nu are nevoie de circul PSD”. ”Tentativa PSD de a provoca o criza politica cu trei luni inaintea alegerilor la termen e o dovada de iresponsabilitate pe care nu intentionam…

- Nici un parlamentar PMP nu va fi prezent la vot la moțiunea de cenzura, este decizia anunțata de liderul formațiunii, Eugen Tomac.Citește și: Variantele de premier PSD (surse) „Se pare ca domnul Ciolacu nu vrea sa dezminta linia politica a PSD, pe care susținea ca nu o va promova, aceea…

- Purtatorul de cuvant Lucian Romascanu a declarat ca la Comitetul National Executiv al PSD de miercuri au fost validate candidaturile la Congresul de sambata si anume cea a lui Eugen Teodorovici si a lui Marcel Ciolacu. El a precizat ca un nou CEx al partidului va avea loc vineri, unde va fi stabilit…

- PSD va depune, azi, in Parlament, in sesiune extraordinara, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Ludovic Orban II. Dezbaterea și votul moțiunii de cenzura, a carei adoptare duce la demiterea intregului Guvern, vor avea loc in luna septembrie. In PSD s-a decis informal, spun surse din conducerea…