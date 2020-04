Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Florin Roman, liderul deputaților PNL: Fiecare pat ATI din spitalele COVID are asigurata finanțarea pentru ventilatoare Florin Roman, liderul deputaților PNL: Fiecare pat ATI din spitalele COVID are asigurata finanțarea pentru ventilatoare In cursul zilei de luni, dupa o intrevedere pe…

- Spitalul Județean Bacau mai are doar șase locuri pentru internarea pacienților cu coronavirus și a suspecților de COVID-19 la secția de boli infecțioase. Cele șase paturi au fost montate abia de curand, adaugate practic celor 63 de locuri, toate ocupate. „Spitalul nu era pregatit pentru asta”, spune…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, anunța ca au fost distribuite importante cantitați de materiale sanitare catre spitalele care trateaza pacienți cu COVID-19. Directorul Unifarm, Adrian Ionel, a adaugat ca materialele sanitare vor ajunge pentru cel puțin 2 luni și jumatate.Citește și: DOCUMENT…

- Ministerul Sanatații confirma primul deces in urma infectarii cu noul coronavirus in randul personalului medical. Este vorba despre un ambulantier in varsta de 53 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Suceava. Barbatul a prezentat simptomatologie COVID 19 in data de 24 martie 2020. A…

- Toate spitalele din rețeaua COVID-19 menționate in Ordinul 533/29.03.2020 publicat de Ministerul Sanatații (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224501) pot achiziționa echipamente medicale și de protecție, cheltuielile urmand a fi decontate ulterior inclusiv pentru achizițiile efectuate…

- Spitalele din țara au devenit neincapatoare pentru pacienții bolnavi de coronavirus, astfel ca Ministerul Sanatații vine in sprijinul viitoarelor mame cu probleme de sanatate. Nelu Tataru a chemat la discuții in acest pens pe toți secretarii de stat.

- Numirea lui Nelu Tataru in locul lui Victor Costache inseamna și schimbarea tacticii in privința clinicilor și medicilor infectați. Noul ministru este partizanul ideii, aplicata și in Italia și Franța, ca medicii bolnavi cu COVID-19 sa trateze pacienții bolnavi de virus, ca sa nu pierdem clinici intregi.Suceava…

- Spitalul clinic Colentina se transforma in spital exclusiv pentru cei infectați cu COVID-19. Anunțul a fost facut azi de catre Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații.Pana acum doar Spitalele de Infecțioase precum Matei Balș și Victor Babeș se ocupau de cazurile cu COVID-19, insa cum numarul…