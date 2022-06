Stiri pe aceeasi tema

- Georgina Rodriguez a atras toate privirile la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Iubita lui Cristiano Ronaldo a participat pe covorul roșu la premiera filmului „Elvis”. Deși la Cannes au fost mai multe vedete internaționale, precum Ricky Martin, Shakira sau Kylie Minogue, Georgina a atras…

- Bianca Brad, apariție de zile mari, dupa ce a invins boala. Actrița se bucura din plin de zilele frumoase și profita din plin de orice ocazie. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” ei și au surprins imagini de senzație! Cum și-a petrecut indragita vedeta ziua.

- Alex Bodi radiaza de fericire! Celebrul afacerist este tot timpul cu zambetul pe buze de cand s-a impacat cu iubita lui, insa asta nu este tot fiindca nu putem uita de fiica pe care o are cu Iulia Salagean, fiind cea care-l face pe zi ce trece mai mandru și mai implinit! Iata cum se distreaza cei trei,…

- Ioana Marcu nu este un exemplu bun pentru copiii ei! Daca pana acum era o mamica model, iubita lui Ciprian Marica nu s-a mai putut abține și pare ca merge pe vechiul proverb „bataia e rupta din Rai”. Ce a facut blondina in parc! Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in fapt!

- Florin Ristei formeaza un cuplu cu Naomi Hedman de aproape doi ani. Cei doi s-au logodit și se ințeleg de minune, iar artistul a oferit detalii despre faptul ca viața lui s-a schimbat in bine de cand o are pe cantareața in viața lui.

- Naomi Hedman, iubita lui Florin Ristei, a implinit 29 de ani, iar artistul i-a transmis un mesaj public. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” nu obișnuiește sa fie prea siropos, insa declarația facuta iubitei sale a fost din tot sufletul. De mai bine de un an, Florin Ristei formeaza un cuplu…

- Astazi e o zi importanta pentru Naomi Hedman, logodnica lui Florin Ristei. Tanara iși sarbatorește ziua de naștere, iar artistul i-a facut o urare in mediul online. Ce i-a transmis cantarețul.

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Ștefan Lungu a avut un trecut amoros destul de controversat, astfel ca nu sunt deloc puține femeile pe care a reușit sa le cucereasca! Ei bine insa, de mai bine de doi ani, acesta se pare ca și-a gasit sufeltul pereche, langa care se vede pentru tot restul…