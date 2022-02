Stiri pe aceeasi tema

- S-a rupt lanțul de iubire dintre Jador și Georgiana Elisei? Dupa ce anunțase ca s-a impacat cu frumoasa bruneta, dupa o relație presarata cu multe desparțiri și impacari, fostul Faimos de la Survivor Romania 2021 a fost surprins de brațul unei alte femei, la munte. Fotoreporterii vigilenți i-au prins…

- Naomi Hedman și Florin Ristei formeaza un cuplu de mai multa vreme, iar in prezent iubita acestuia locuiește in Romania, deși era stabilita in Londra. Cum s-a adapatat aceasta in țara noastra.

- Diana Dumitrescu, in varsta de 38 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a poatat o imagine in care apare nemachiata și fara filter. De altfel, aceasta este una dintre rarele apariții in mediul online pentru vedeta. Fanii au felicitate-o pentru curaj. „Fara machiaj. Fara filtre,…

- Speak a povestit in cadrul pocastului sau o intamplare care a avut loc intr-o relație anterioara. Artistul a apelat la ajutorul unui specialist in energii și apoi s-a mutat din casa fostei iubite. Artistul are un canal pe YouTube unde de curand și-a lansat și un podcast. Speak se bucura de un real succes…

- Inima lui Catalin bate tare pentru o noua femeie in viața sa. Juratul de la Chefi la cuțite traiește o frumoasa poveste de iubire, dar e destul de discret in ceea ce privește viața personala. Acum a publicat o imagine alaturi de partenera și a anunțat ca pleaca in vacanța.

- Bogdan Mocanu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu iubita misterioasa pe care nu și-a dorit sa o afișeze niciodata in fața curioșilor. Ei bine, cu identitatea secreta, cei doi nu ezita insa sa se fotografieze și sa surprinda cele mai frumoase momente unul alaturi de altul. Iata cum s-au pozat…

- Florin Ristei a povestit in emisiunea de la „Neatza cu Razvan și Dani” o situație care a avut loc recent, dupa ce a mers cu logodnica lui Naomi Hedman la masa, la parinții lui. Tatal artistul a avut o reacție neașteptata. Dani Oțil l-a provocat pe Florin Ristei sa povesteasca o intamplare amuzanta cu…

- Dani Oțil a vorbit despre una dintre experiențele petrecute intr-una dintre vacanțele sale, și anume cea in Brazilia. El nu prea s-a aratat incantat de aceasta destinație, despre care și-a propus sa faca și un ”studiu”. De ce urla tatal lui Florin Ristei la Naomi, iubita lui Dani Oțil a amintit in ediția…