Stiri pe aceeasi tema

- Florin Ristei și-a deschis restaurant in pandemie, iar de cand s-au ridicat restricțiile, afacerea lui merge foarte bine. Artistul a recunoscut ca la inceput a fost mai dificil, insa acum localul sau nu duce deloc lipsa de clienți. Invitat la podcastul lui Radu Țibulca, Florin Ristei a povestit și despre…

- In ediția de vineri, 6 mai, a matinalului „Neatza cu Razvan și Dani”, Razvan Simion a facut o dezvaluire care a starnit multe hohote de ras in platou. Prezentatorul a recunoscut și ca este foarte influențabil.In emisiunea de astazi, Razvan Simion a spus care este ritualul sau in fiecare dimineața. Prezentatorul…

- George Tal, tatal copilului Danielei Gyorfi, este de gasit mai nou, ”la birou”, clubul pe care l-a deschis recent in centrul Capitalei. Loc in care este destul de implicat. Dupa 15 ani de turnee, in calitate de manager și agent concertistic al artistei, George a convins-o pe Daniela Gyorfi ca o astfel…

- Naomi Hedman, iubita lui Florin Ristei, a implinit 29 de ani, iar artistul i-a transmis un mesaj public. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” nu obișnuiește sa fie prea siropos, insa declarația facuta iubitei sale a fost din tot sufletul. De mai bine de un an, Florin Ristei formeaza un cuplu…

- Dani Oțil și Razvan Simion sunt cei mai buni prieteni de mai bine de 30 de ani, iar relația lor stransa face deliciul publicului de la Neatza cu Razvan și Dani, in fiecare zi, la Antena 1. Ce gluma savuroasa i-a spus soțul Gabrielei Prisacariu colegului sau de matinal. Fanii celor doi au ras cu […]…

- In cea de-a 12-a zi de razboi in Ucraina, Dani Oțil a ajuns la o concluzie cu privire la motivul pentru care nu poate sa moara Vladimir Putin. Prezentatorul TV a oferit propria explicație, cu umorul care l-a caracterizat, in cadrul matinalului de la Antena 1.

- Razvan Simion a facut o gluma in ediția de astazi a emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani”, dupa ce a vazut articolul in care scria prețul unei supe la restaurantul lui Dani Oțil. Prezentatorul TV nu s-a putut abține sa nu vorbeasca despre acest subiect cu colegul sau.Pe langa munca in televiziune și…