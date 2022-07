Stiri pe aceeasi tema

- Florin Ristei și Naomi Hedman s-au cunoscut la X Factor, atunci cand ea era concurenta, iar el era jurat. Ei bine, cei doi s-au cunoscuy acolo, apoi au inceput o frumoasa poveste de dragoste, iar la scurt timp s-au logodit. Artistul a vorbit acum despre cum s-a schimbat viața lui de cand a cunoscut-o…

- Naomi Hedman, iubita lui Florin Ristei, a devenit cunoscuta datorita talentului muzical și apariției pe scena X Factor. Acum, modelul traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de artist, iar diva a renunțat la Anglia pentru a ramane in Romania alaturi de jumatatea sa. Ce face și cu ce se ocupa…

- Florin Ristei și Naomi Hedman formeaza un cuplu de mai bine de un și se iubesc foarte mult. Cei doi s-au cunoscut pe platourile X Factor, ea fiind concurenta, iar el jurat. Relația lor a inceput dupa ce aceasta a fost eliminata din competiție, iar lucrurile par sa mearga extrem de bine intre ei. Tinerii…

- Catalin Botezatu și-a surprins fanii din Romania, dupa ce i-a anunțat ca se gandește serios sa se mute din țara lui natala. Unde vrea sa se stabileasca controversatul creator de moda. Vedeta a inceput, deja, pregatirile pentru acest lucru. Ce destinație a ales. Nu este o surpriza pentru nimeni faptul…

- Florin Ristei este unul dintre cei mai cunoscuți artiști și prezentatori TV din Romania. Este cantareț de mic, iar in anul 2013 a caștigat concursul X Factor. De-a lungul timpului a avut parte de diferite experiențe atunci cand vine vorba despre prețurile pe care le cere pentru o cantare. Cați bani…

- Florin Ristei formeaza un cuplu cu Naomi Hedman de aproape doi ani. Cei doi s-au logodit și se ințeleg de minune, iar artistul a oferit detalii despre faptul ca viața lui s-a schimbat in bine de cand o are pe cantareața in viața lui.

- Anamaria Prodan (49 de ani) spune ca, din cauza evenimentelor care i-au destramat familia, a luat decizia de a pleca in viitorul apropiat din Romania. Momentul nu e departe, iar agentul de jucatori a explicat care e raționamentul dupa care se ghideaza in aceasta decizie. In cadrul podcastului gazduit…