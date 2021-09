Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna afirma ca a vazut informatii aparute in spatiul public conform carora unii dintre cei care ar trebui sa asigure vaccinarea anti-COVID ar fi aruncat serul, dar au eliberat certificatele de vaccinare, el subliniind ca nu are date oficiale conform carora acest lucru s-a intamplat.…

- La doar o zi de cand a anunțat ca are probleme grave de sanatate, Florin Raduța face noi precizari despre starea lui. Caștigatorul „X Factor”, sezonul 5, a anunțat pe Instagram ca tumoarea s-a retras, dar ca va lua in continuare un tratament și va urma și un regim alimentar. Florin Raduța a mers ieri…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus.De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 42.957 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 1.256 de persoane au decedat din randul celor pozitivate.In acest…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), incendiul ar fi localizat la etajul patru.„Posibil incendiu apartament etaj 4, vizibil fum dens, in Craiova, str. 1848, bl.A. Intervine Det. 1 Craiova cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma, o autospeciala de lucru la inalțime si un echipaj…

- Situație fara precedent in județul Galați inainte de alegerile locale. O casa abandonata figura ca avand 1.000 de persoane cu rezidența acolo. Mai exact, o casa de pe strada Spicului din orașul Targu Bujor din Galați ar trebui sa adaposteasca cel puțin o mie de persoane, care și-au facut mutație la…

- Peste 100 de persoane au ajuns in ultimele luni la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti dupa ce au fost muscate de capuse, au anuntat, joi, reprezentantii unitatii medicale. “De la inceputul primaverii si pana in prezent, peste 100 de persoane s-au prezentat in Unitatea de Primiri Urgente (…),…

- Explozia a avut loc in jurul orei 6:30 in provincia Hubei din China. Autoritațile au intervenit și au reușit sa salveze 100 de persoane dintre daramaturi, dintre care 37 aveau rani gravei.Totuși, 11 persoane au murit dupa explozie insa bilanțul ar putea crește deoarece autoritațile inca mai cauta victime…