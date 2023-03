Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 18 februarie, Ilinca Vandici a botezat un baiețel. Prezentatoarea a distribuit pe rețelele de socializare, pe Facebook și pe Instagram, mai multe fotografii de la eveniment, iar fanii au remarcat ca in niciuna dintre poze nu apare și Andrei Neacșu, soțul vedetei. Achim Dimitrie e baiețelul pe…

- Dana Rogoz, care are 37 de ani, și-a sarbatorit ieri, 17 februarie, soțul. Regizorul Radu Dragomir a implinit 56 de ani, iar actrița i-a facut azi o urare speciala pe rețelele de socializare. In vazul tuturor fanilor ei, Dana Rogoz i-a declarat iubirea barbatului care ii e alaturi de mai bine de 18…

- Mihai Bendeac implinește astazi 40 de ani, iar cu aceasta ocazie, mama lui i-a transmis un mesaj emoționant, in care a facut și o dezvaluire surprinzatoare despre momentul in care a aflat ca este insarcinata.„Este ziua lui. Poza aceasta spune multe despre noi doi, pentru ca a fost așa:-Emilia, ești…

- In mod normal, Oana Zavoranu este foarte activa pe rețelele personale de socializare și discuta cu fanii ei de pe Instagram și Facebook despre tot ce se intampla in viața ei, insa in ultima perioada a lipsit, iar cu asta i-a ingrijorat pe fanii ei. Ei bine, acum vedeta a anunțat ca se confrunta cu probleme…

- Conturile de Facebook și Instagram ale lui Donald Trump au fost restabilite dupa ce fostul președinte american a fost exclus de pe platformele de socializare mai bine de doi ani, in urma asaltului de la Capitoliu, informeaza BBC . In cazul in care Donald Trump incalca iarași regulile, el poate fi suspendat…

- Coordonatorul de joc Elizabeth Omoregie (26 de ani) a semnat prelungirea contractului cu CSM București pentru inca un sezon. „Intrerupem programul de impletit cozonaci pentru un anunț de ultima ora: Elizabeth Omoregie ramane alaturi de CSM București!”, au postat „tigroaicele” pe Facebook. Elizabeth…

- Cantarețul canadian Justin Bieber a denunțat marți o colecție a gigantului suedez H&M in care au fost folosite imaginea și versurile artistului, spunand ca nu si-a dat acordul pentru acea marfa de „gunoi”, transmite Reuters. „Marfa H&M pe care au facut-o cu mine este un gunoi si nu am aprobat-o. Nu…

Pentru a doua oara de cand a fost internat lunea trecuta, la spitalul Albert-Einstein din Sao Paulo pentru a trata o infectie respiratorie, Pele a postat, luni, pe contul sau de Instagram.