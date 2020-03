Florin Ristei a trecut pe la noi in editia speciala de 8 martie – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Adrenalina pura in sezonul 3 Asia Express! Florin Ristei și fratele lui, Dan, Razvan Fodor, Chef Sorin Bontea, Alex Velea și Mario Fresh au intrat in jocul de amuleta, in ediția a opta din sezonul 3 al emisiunii!

- Florin Ristei s-a dat de gol ca a fost fermecat de Gina Pistol, in „Asia Express”, sezonul 3, episodul 7, cand a vazut-o pregatita sa anunțe care sunt echipele din cursa pentru ultima sansa.

- ASIA EXPRESS 25 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Pentru doua dintre cele doua echipe etapa din aceasta seara este usoara, pentru ca si-au castigat imunitatea, insa restul de 7 echipe au sanse egale sa participe la ultima cursa. De asemenea, urmeaza si momentul votului, unde fiecare echipa…

- Pagani a publicat primele imagini și detalii referitoare la noua ediție speciala Huayra Imola. Conform reprezentanților companiei, modelul va fi produs in doar cinci unitați, toate acestea fiind deja rezervate. Prețul de pornire anunțat de Pagani pentru noul Huayra Imola este de 5 milioane de euro fara…

- Una dintre echipele care participa la Asia Express sezonul 3 este cea formata din Florin Ristei și fratele sau mai mare, Dan! Drumul Comorilor nu a fost lipsit de situații dificile, provocari la tot pasul și momente de adrenalina pura!

- Asia Express, emisiunea care ne-a lipit de fiecare data de televizor, revine cu un nou sezon in 2020. Cuplurile/perechile se vor lupta pentru premiul cel mare de 30.000 de $, iar de data aceasta emisiunea a fost filmata in Filipine și Taiwan. Emisiunea Asia Express, sezonul 3, se va difuza incepand…

- Un numar de 32 de echipe au participat la finele saptamanii trecute la editia a XIII-a a Cupei Mos Craciun. Pe tabloul de concurs s-au aflat si 10 cluburi din judetul Suceava, este vorba de Dorna Vatra Dornei, Foresta Falticeni, Juniorul Suceava, Bucovina Suceava, United Cajvana, LPS Suceava, Luceafarul…