- Naomi Hedman, frumoasa logodnica a lui Florin Ristei, a revenit la Spash!Vedete la apa la cererea lui Natanticu. Și, pentru ca nu a avut cu cine sa sara, Natanticu a fost obligat sa sara cu ea, insa acesta a facut un show de zile mari.

- Naomi Hedman i-a cucerit prin curajul ei pe jurații Splash! Vedete la apa, așa cum i-a cucerit cu talentul ei muzical pe jurații de la X Factor Romania in urma cu doi ani. Pe de alta parte, la antrenamente, artista a avut un moment in care a clacat și a izbucnit in lacrimi.

- Este sarbatoare mare in familia lui Pepe! Artistul a implinit astazi, 20 iulie, frumoasa varsta de 43 de ani. Hai sa vezi ce surpriza emoționanta i-au facut cei trei copii ai sai și Yasmine Ody.

- Florin Ristei a recunoscut faptul ca viata i s-a schimbat complet de cand a cunoscut-o pe Naomi Hedman, o fosta concurenta de la X Factor, iar acum este gata sa ia o decizie radicala! Cantaretul și Naomi Hedman au planuri mari de viitor, ba, mai mult, artistul nu exclude plecarea... The post Florin…

- Florin Ristei și Naomi Hedman s-au cunoscut la X Factor, atunci cand ea era concurenta, iar el era jurat. Ei bine, cei doi s-au cunoscuy acolo, apoi au inceput o frumoasa poveste de dragoste, iar la scurt timp s-au logodit. Artistul a vorbit acum despre cum s-a schimbat viața lui de cand a cunoscut-o…

- Fosta soție a lui Pepe a devenit mama pentru a treia oara și a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Au trecut aproape doi ani de la desparțirea lor, dar cei doi au ramas in relații foarte bune. Cu ocazia venirii pe lume a celui de-al treilea copil al Ralucai, Pepe a facut un gest emoționant pentru…

- Horia Brenciu a anunțat prin intermediul unei postari pe Facebook ca Toma, baiețelul adoptat de el și de soția Alice, a implinit opt ani de zile. Micuțul a primit urari speciale din partea parinților. Cantarețul in varsta de 49 de ani a postat mai multe fotografii cu baiețelul lui de cand era mai mic.…