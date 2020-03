Stiri pe aceeasi tema

- Actorul din serialul ”Game Of Thrones”Kristofer Hivju a fost diagnosticat cu COVID-19. Actorul norvegian,cunoscut in special pentru interpretarea personajului Tormund Giantsbane dincelebrul serial produs de HBO a facut anunțul pe contul sau de Instagram. Hivjua spus ca doar el are “simptome de raceala”,…

- De asemenea, retailerul face apel catre clienți sa cumpere din fiecare produs doar cantitatea necesara familiei. Mega Image mai spune ca nu vinde en-gros, nici cantitați nejustificat de mari și ca orice dezechilibru afecteaza modul normal de funcționare și ii lasa pe alți clienți fara produse.…

- Prezentatoarea TVR Sonia Ionescu a anuntat pe Facebook ca se afla in carantina, dupa ce luni, la filmarile pentru emisiunea "Vreau sa fiu sanatos", a intrat in contact cu o persoana invitata in platou care a fost testata pozitiv cu Covid-19, transmite news.ro."Dragii mei, zilele trecute ma…

- Persoanele care au avut contact direct cu cei doi moldoveni in cazul carora s-a anuntat, ieri, ca s-au imbolnavit de coronavirus, au fost identificate. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Viorica Dumbraveanu.

- Ședințele de judecata de la secțiile penale ale Tribunalului București au fost suspendate dupa ce un magistrat ar fi realizat ca unul dintre inculpații arestați aduși in fața sa ar fi suspect de infestare cu virusul chinezesc.Citește și: RISC EPIDEMIOLOGIC LA TRIBUNALUL BUCUREȘTI!Ședințele…

- Coronavirus 2020. Autoritatile din Statele Unite ale Americii incearca sa inteleaga cum un cetatean s-a infectat cu virusul Covid-19, desi nu a calatorit in zone afectate si nici n-a intrat in contact cu o alta persoana contaminata.