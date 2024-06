Apariție neașteptata la Institutul Național de Endocrinologie C.I. Parhon din București! Florin Raducioiu și viitoarea lui soție au ajuns la unitatea medicala in urma cu puțin timp! Paparazzii Spynews.ro au venit cu imagini exclusive cu cei doi! Fostul fotbalist o are alaturi pe Andreea Albastroiu in fiecare moment!