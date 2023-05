Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan și Inter Milano se infrunta de la ora 22:00 in a doua semifinala din UEFA Champions League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. Returul, cu Inter Milano gazda, are loc pe 16 aprilieReal Madrid – Manchester City este cealalta semifinalaFinala…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a anunțat recent ca echipa roș-albaștrilor se confrunta cu probleme de lot, chiar inaintea derby-ului de la Cluj.CFR Cluj - FCSB se va disputa duminica, de la ora 21:00. Meciul poate fi urmarit in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport.MM…

- Aflata in lupta pentru salvarea de la retrogradare, Chindia Targoviște se lupta și cu problemele financiare. CS Mioveni - Chindia se joaca azi, de la 17:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport Recent, fotbaliștii Chindiei au primit un salariu, dar problemele…

- Lucian Filip, cel care a devenit interimar la FCSB dupa demisia lui Leo Strizu și suspendarea lui Mihai Pintilii, a susținut azi o conferința de presa in care a vorbit despre duelul cu Sepsi. FCSB - Sepsi se joaca duminica, de la ora 21:00. Partida din ultima etapa a sezonului regulat va fi liveTEXT,…

- Fostul internațional Costel Pantilimon, 36 de ani, a preluat recent funcția de manager general la Poli Timișoara și i-a pus gand rau rivalei Dinamo. Dinamo - Poli Timișoara se joaca duminica, de la ora 13:00. Meciul din ultima etapa din sezonul regulat va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport,…

- Club Brugge și Benfica se vor infrunta astazi, in turul optimilor Champions League. Partida va incepe la ora 22:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 4, DigiSport 3 și OrangeSport 3. ...

- Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova, a avut o replica dura pentru Mihai Stoica, managerul FCSB, care l-a aparat pe Malcom Edjouma dupa intervenția horror asupra lui Igor Armaș, in meciul cu FC Voluntari. FCSB - Universitatea Craiova se joaca duminica, 19 februarie, de la ora 20:00. Partida…