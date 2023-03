Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu a avut un mesaj pentru contestatari dupa meciul Romania – Belarus, scor 2-1, din preliminariile EURO 2024. Selectionerul tricolorilor asigura ca va duce nationala la turneul final din Germania. Criticat pentru selectia facuta si pentru ca a castigat cu numai 2-0 in Andorra, Edi Iordanescu…

- Nationala de fotbal a Romaniei a castigat cu emotii in fata selectionatei Belarus cu scorul de 2-1, marti seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in al doilea meci din preliminariile EURO 2024, informeaza Gazeta Sporturilor. Romania a deschis scorul prin Stanciu in minutul 17 dintr-o lovitura libera.…

- Romania a debutat cu dreptul in preliminariile EURO 2024, caștigand in Andorra, 2-0, dar Viorel Moldovan și Florin Raducioiu au fost nemulțumiți de naționala. In celelalte dueluri ale grupei I s-au jucat: Belarus - Elveția 0-5 și Israel - Kosovo 1-1Urmatorul meci al tricolorilor e Romania - Belarus,…

- Romania a debutat cu dreptul in preliminariile EURO 2024, caștigand in Andorra, 2-0, iar jucatorii lui Edi Iordanescu au terminat partida cu moralul ridicat. In celelalte dueluri ale grupei I s-au jucat: Belarus - Elveția 0-5 și Israel - Kosovo 1-1Urmatorul meci al tricolorilor e Romania - Belarus,…

- Echipa naționala a Romaniei condusa de Edi Iordanescu, debuteaza sambata, cu incepere de la 21.45, in preliminariile pentru Campionatul European din 2024. Tricolorii vor intalni in deplasare, selecționata din Andorra, meciul se va desfașurandu-se stadionul pe Estadi Nacional din Andorra la Vella. Din…

- Andorra – Romania LIVE VIDEO. Edi Iordanescu a facut primul antrenament inaintea dublei cu Andorra si Belarus. Andorra – Romania va fi pe 25 martie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Pe site-ul frf.ro au fost publicate mai mult imagini cu jucatorii la antrenament. Doar 8 dintre „tricolorii”…

- Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, duminica dimineata, ca echipa nationala trebuie sa se califice la Campionatul European din 2024, el subliniind ca toate problemele trebuie depasite si nu mai este voie sa se gaseasca scuze. "Ne lipsesc anumiti jucatori, ma gandesc la Chiriches, la Ianis Hagi,…

- Gheorghe Popescu (55 de ani), președintele celor de la Farul, a analizat grupa naționalei Romaniei din preliminariile Campionatului European din Germania, din 2024. Romania face parte din grupa I, alaturi de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și AndorraPrimele doua echipe din fiecare grupa se califica…