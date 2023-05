Stiri pe aceeasi tema

- Dupa caștigarea Cupei Romaniei in fața lui U Cluj, 0-0 dupa 120 de minute, 5-4 la loviturile de departajare, Cristiano Bergodi și Laszlo Dioszegi au anunțat ca vor purta discuții despre continuarea colaborarii, insa exista probleme serioase intre antrenor și președinte, intre antrenor și jucatori. Gazeta…

- Sepsi OSK va participa in preliminariile Conference League sezonul viitor, pentru al doilea an la rand, unde va avea o misiune complicata, avand in vedere cum arata lista posibililor adversari. Sepsi OSK a cucerit Cupa Romaniei și va reprezenta Romania in preliminariile Conference League, a treia competiție…

- Sepsi a cucerit Cupa Romaniei in fața lui U Cluj, 0-0 dupa 120 de minute, 5-4 la loviturile de departajare. La finalul partidei, Laszlo Dioszegi, conducatorul covasnenilor, a anunțat ca vrea sa intareasca echipa pentru preliminariile Conference League. ...

- Sepsi a cucerit Cupa Romaniei, victorie dupa executarea loviturilor de departajare in fața lui U Cluj. Cristiano Bergodi, antrenorul gruparii covasnene, nu știe daca va ramane antrenorul covasnenilor. Cristiano Bergodi, dupa triumful din Cupa Romaniei „U Cluj a facut un meci foarte bun, mai ales in…

- Sepsi a caștigat din nou Cupa Romaniei (0-0 in timpul regulamentar și 5-4 la penalty-uri, cu U Cluj) și merge in cupele europene. Cum Sepsi a primit licența pentru Europa, trupa lui Cristiano Bergodi va reprezenta Romania alaturi de Farul (campioana) și FCSB (locul 2). Iar CFR Cluj sau CS Universitatea…

- Laszlo Dioszegi, finanțatorul celor de la Sepsi, a avut un mesaj clar cu 30 de minute inaintea finalei Cupei Romaniei contra lui U Cluj: „Vrem in Europa!”. Galeria celor de la U Cluj a apelat la scandari reprobabile, xenofobe, inaintea finalei de la Sibiu. Laszlo Dioszegi a avut o replica decenta. …

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a declarat ca vrea sa continue colaborarea cu antrenorul Cristiano Bergodi. Ințelegera italianului cu Sepsi expira in vara, insa ar fi primit deja propunerea de prelungire. Raman de stabilit doar detaliile financiare, conform lui Dioszegi. Laszlo Dioszegi: „Deja…

- Cristiano Bergodi a avut prima reactie dupa ce Sepsi a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, in etapa a 29-a a Ligii 1. Gruparea din Sfantu Gheorghe a ratat sansa de a-si asigura, matematic, calificarea in play-off. Sepsi are doua puncte avans fata de FC U Craiova 1948 si are nevoie de cel putin un […] The…