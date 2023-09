Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Romania - Israel 1-1 in runda #5 a preliminariilor Euro 2024, Viorel Moldovan, fostul mare atacant al echipei naționale, a desființat echipa lui Edi Iordanescu. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024. Jucam marți, 12 septembrie, de la 21:45, cu Kosovo (Antena 1)Celelalte rezultate…

- Viorel Moldovan (50 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a criticat dur jocul Romaniei impotriva Kosovo, scor 0-0, in preliminariile EURO 2024. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul Elveția. Celelalte rezultate de vineri din grupa Romaniei:…

- Florin Raducioiu s-a aratat extrem de dezamagit de prestația Romaniei in disputa din Kosovo, terminata 0-0, in preliminariile EURO 2024. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul Elveția. Celelalte rezultate de vineri din grupa Romaniei: Andorra…

- Basarab Panduru a analizat prestația Romaniei din meciul jucat in Kosovo, 0-0, in preliminariile EURO 2024. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul Elveția. Celelalte rezultate de vineri din grupa Romaniei: Andorra - Elveția 1-2, Belarus - Israel…

- Florin Raducioiu s-a aratat extrem de dezamagit de prestația Romaniei in disputa din Kosovo, terminata 0-0, in preliminariile EURO 2024. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul Elveția. Celelalte rezultate de vineri din grupa Romaniei: Andorra…

- Marius Șumudica, antrenor la Al Raed, a comentat egalul Romaniei in Kosovo, 0-0, in al treilea meci din preliminariile EURO 2024. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul Elveția. Celelalte rezultate de vineri din grupa Romaniei: Andorra - Elveția…

- Kosovo - Romania 0-0 » In ziua in care a implinit 45 de ani, selecționerul Edi Iordanescu a obținut un punct important in vederea calificarii la Euro 2024. Reporterul special GSP Remus Raureanu și fotoreporterul GSP Raed Krishan sunt la Priștina și transmit toate informațiile care conteaza inaintea,…

- Kosovo - Romania 0-0 » Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a fost șocat de starea gazonului din Priștina, imbibat cu apa dupa ploile torențiale din ultimele zile. Reporterul special GSP Remus Raureanu și fotoreporterul GSP Raed Krishan sunt la Priștina și transmit toate informațiile care conteaza inaintea,…