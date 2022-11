Stiri pe aceeasi tema

- Știm deja ca Alin Petrache este președintele Federației Romane de Rugby. Mai mult de atat politicianul este un impatimit al timpului petrecut in familie. La fel ca data trecuta, cand a fost surpins tot de PAPARAZZII SpyNews.ro, și de aceasta data Alin Petrache a fost vazut tot la brațul familiei, și…

- SpyNews.ro a obținut detalii exclusive de la petrecerea organizata de Elon Musk la Brașov. In urma cu puțin timp, invitații de rang inalt ai miliardarului au ajuns la restaurantul la care are loc petrecerea dinaintea celei de la Castelul Bran. Șeful de la Twitter a cerut discreție absoluta. Iata ce…

- Elon Musk a organizat o petrecere exclusivista de Halloween, iar destinația a fost Castelul Bran din Romania, fiind unul dintre cele mai interesante obiecte turistice din țara noastra. Așadar, paparazzii Spynews au fost și ei la fața locului, unde au obținut imagini de la petrecere, pe care vi le prezentam…

- Daniel Pavel traiește o poveste de dragoste cu Ana Maria Pop. In trecut, acesta a format un cuplu cu Anca, cea cu care are impreuna un baiat. Recent, prezentatorul a plecat in vacanța cu fiul lui, mama acestuia și actuala sa partenera. Acesta si-a luat fosta partenera, impreuna cu primul fiu, dar si…

- Dani Iglesias (27 de ani), mijlocașul transferat luna trecuta de Dinamo, a nimerit in spirala nesfarșita a problemelor din Ștefan cel Mare. Macar in plan personal, ibericul e mult mai liniștit, el traind o frumoasa poveste de dragoste cu Ainara Budino, cea care ii este soție incepand din aceasta vara.…

- Acum, dupa ce relația nu mai este un secret, Jador iși traiește liniștit povestestea de dragoste alaturi de frumoasa iubita. Cei doi sunt impreuna de mai bine de doua luni, iar lucrurile au avansat destul de rapid intre ei.

- Mihai Zmarandescu este un romantic incurabil atunci cand vine vorba de iubita sa. Acesta incearca sa se obișnuiasca cu viața de familie pe care o va avea in scurt timp, așa ca a mers cu iubita lui, Alexandra, sa indeplineasca sarcinile casnice. Cum au fost surprinși cei doi, cand credeau ca nu sunt…