- ”In acest moment FC Argeș nu are jucatori de vanzare, pentru ca noi avem un obiectiv”, mai spune Viorel Tudose Cum comentați seria meciurilor negative din ultima perioada și victoria cu Craiova, scor 1-0? – Am avut un 0-1 acasa cu Hermannstadt, dupa o greșeala a portarului nostru, a urmat deplasarea…

- Ovidiu Horșia (21 de ani), mijlocașul lui U Cluj, a fost eliminat in meciul cu Hermannstadt la doar doua minute de la intrarea pe teren. Horșia a fost rezerva, dar a fost introdus de Eugen Neagoe in locul lui Haita, in minutul 60 al meciului de pe Cluj Arena, la 0-0. Doar doua minute a rezistat mijlocașul…

- Echipa FC Hermannstadt s-a impus sambata cu scorul de 2-1 la Arad, in fata formatei UTA, intr-un meci din etapa a 11-a a Superligii. Golul victoriei a fost marcat in minutul 5 al prelungirilor, iar Hermannstadt a ramas singura echipa neinvinsa din Superliga. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- West Ham - FCSB. Roș-albaștrii și-au schimbat echipamentul obișnuit din campionat pentru meciul impotriva englezilor din Conference League. In timpul meciului cu West Ham un detaliu surprinzator s-a remarcat pe echipamentele celor de la FCSB. Elevii lui Dica au evoluat in tricoul albastru, cel de deplasare,…

- Bogdan Mitrea (34 de ani) a comis-o in minutul 49 al meciului dintre FC Hermannstadt și CS Universitatea Craiova. A pasat direct la adversar, iar Daniel Paraschiv (23 de ani) a profitat și a deschis scorul. Bogdan Mitrea a fost primul transfer cerut de Mirel Radoi in momentul venirii la Craiova. Fundașul…

- Florin Raducioiu (52 de ani), fostul internațional roman, a vorbit despre decizia lui Dan Petrescu (54 de ani) de a le da doua zile libere jucatorilor lui CFR Cluj, dupa ce meciul cu Hermannstadt din Liga 1 a fost amanat. CFR Cluj - Maribor se joaca joi, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.…

- Spaniolul Pablo Carreno-Busta (31 de ani, 14 ATP) a cucerit, duminica seara, titlul in turneul Masters 1000 de la Montreal, dupa victoria in trei seturi reușita in fața polonezului Hubert Hurkacz (25 de ani, 10 ATP), scor 3-6, 6-3, 6-3. La 31 de ani, ibericul a cucerit cel de-al șaptelea titlu al carierei,…

- FCSB s-a calificat in play-off-ul Conference League, dupa ce a invins-o aseara pe Dunajska Streda, scor 1-0 (2-0 la general). La finalul partidei, Gigi Becali l-a remarcat in primul rand pe Bogdan Rusu (32 de ani), sosit recent de la CS Mioveni.Bogdan Rusu este fericit dupa laudele primite și afirma…