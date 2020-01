Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, spune ca nu vrea sa mai auda de transferul lui Dan Nistor, dupa ce dinamovistul a ratat și transferul la CS Universitatea Craiova. „Nistor nu ma mai intereseaza, ca nu are unde sa joace, il avem și pe Olaru acolo”, a spus Becali pentru GSP.ro. Dan Nistor a fost dorit…

- Florin Prunea (51 de ani), managerul general al lui Dinamo, afirma ca n-are nicio legatura cu discuțiile privind transferul lui Dan Nistor (31 de ani) la CS Unviersitatea Craiova. Oficialul dinamoviștilor nu e mulțumit nici cu suma pe care Craiova vrea s-o achite pentru transferul capitanului „cainilor”,…

- DINAMO // Dan Nistor (31 de ani) e la un pas sa o paraseasca pe Dinamo, capitanul „cainilor” fiind aproape sa se transfere la CS Universitatea Craiova. Ultimele luni i-au fost de ajuns lui Dan Nistor! Cu restanțe salariale ce dateaza din septembrie și intrat, mai nou, in conflict cu o parte a suporterilor,…

- Florin Prunea (51 de ani), directorul general al lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Dan Nistor (31 de ani). Capitanul „cainilor” e curtat de Gigi Becali, finanțatorul FCSB, insa Prunea da asigurari ca fotbalistul va continua in „Ștefan cel Mare”. „Situația e simpla: Nistor e cel mai bun jucator…

- Dan Nistor (31 de ani) a vorbit din nou despre varianta desparțirii de Dinamo. Capitanul „cainilor” sare in apararea lui Florin Prunea și Ionel Danciulescu, amenințati cu demiterea. Dinamo are astazi un meci decisiv pentru calificarea in play-off, la Botoșani, de la ora 20:00. Meciul e liveTEXT AICI…

- Selecționerul Cosmin Contra a convocat 25 de jucatori pentru ultimele doua partide ale tricolorilor din preliminariile pentru EURO 2020 . Vineri, 15 noiembrie, de la ora 21.45, pe Arena Nationala, Romania va primi vizita Suediei, pentru ca luni, 18 noiembrie, tot de la ora 21.45, tricolorii sa se deplaseze…

- CS Universitatea Craiova n-a avut nicio emotie in fata lui Dinamo, la Severin, si a castigat cu 4-1, dupa o dubla a lui Andrei Ivan si reusitele lui Ivanov si Mihaila. De partea cealalta, a inscris Dan Nistor. Craiova urca pe locul 3, cu 27 de puncte, in timp ce Dinamo ocupa pozitia a 9-a, cu 20 de…

- Florin Prunea, 51 de ani, managerul general al lui Dinamo, crede ca roș-albii au facut cel mai bun meci din acest sezon in victoria reușita cu Gaz Metan, scor 2-0. ”A fost unul dintre cele mai bune meciuri din ultimii ani. Pentru prima oara de cand am inceput campionatul, suntem pe locul setat de…