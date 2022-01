Stiri pe aceeasi tema

- Directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal, Mihai Stoichita, a anuntat miercuri seara ca in zilele urmatoare vor avea loc discutii decisive cu antrenorul Ladislau Boloni in vederea preluarii primei reprezentative, informeaza News.ro . „Sunt inca discutii. Urmeaza sa mai avem maine, poimaine discutii…

- Fostul internațional Florin Prunea (53 de ani) avertizeaza conducerea clubului CFR Cluj cu privire la Adrian Mutu (52), pe care nu-l considera suficient de pregatit pentru a antrena echipa campioana in prezent. Federația Romana de Fotbal incearca sa-l aduca pe Dan Petrescu, antrenorul de la CFR Cluj,…

- Mihai Stoichița, directorul tehnic FRF, a spus ca echipa naționala nu are acum antrenor, dar ca pana la Craciun lucrurile vor fi tranșate.Cei din conducerea Federației Romane de Fotbal (FRF) au fost la Cluj și au discutat cu Petrescu, antrenorul CFR Cluj.”Noi nu am cerut niciun raspuns imediat, noi…

- Renunța Gigi Becali la FCSB? Florin Prunea, fost manager general la Dinamo a vorbit despre o potențiala retragere din fotbal a latifundiarului, in viitorul nu prea indepartat. Gigi Becali renunța la FCSB? In urma scandalului cu suporterii FCSB, Gigi Becali a spus ca este gata sa renunțe la echipa pentru…

- La sfarșitul saptamanii care tocmai s-a incheiat, Steaua a reușit prima victorie dupa trei partide, in timp ce Dinamo a pierdut și cu CFR Cluj. Dupa egalul neașteptat cu Rapid, din 23 octombrie, Dinamo nu a mai reușit sa obțina nici macar un singur egal, a pierdut cu FC Argeș in Cupa și cu Sepsi […]…

- Edi Iordanescu a avut caștig de cauza, dupa ce a sesizat comisiile Ligii Profesioniste de Fotbal, in urma concedierii lui de catre CFR Cluj, la finalul sezonului 2020 - 2021. Tehnicianul a caștigat titlul cu CFR Cluj și a decis sa plece fara sa iși prelungeasca contractul. Digi Sport a scris…