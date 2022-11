Stiri pe aceeasi tema

- Se schimba regulile de circulație in sensul giratoriu. Actualele prevederi lasa prea mult loc pentru interpretari, sunt de parere cațiva parlamentari care au propus modificarea legii. Pentru ca schimbarile sa devina oficiale, proiectul de lege inițiat trebuie sa fie adoptat de Parlament, promulgat de…

- Ieri, 11 octombrie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au desfasurat o actiune pe raza municipiului Iasi, pentru prevenirea accidentelor rutiere, in special a celor produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza. Astfel, in cadrul actiunii au fost aplicate 34 de sanctiuni contraventionale,…

- Dragostea plutește in aer pentru Iuliana Pepene și iubitul ei! Indragita prezentatoare TV traiește o frumoasa poveste de dragoste cu iubitul ei, iar cei doi radiaza de fericire unul in compania celuilalt. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor…

- Ilie Dobre a spus in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” ca a vizitat peste o suta de țari și ca a ajuns inclusiv in Siria, in plin razboi. Comentatorul și-a facut deja planurile pentru viitoarele destinații, dar recunoaște ca niciodata nu s-ar muta din Romania. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata…

- Acțiune fulger a polițiștilor din Iași. Un tanar de 27 de ani s-a dovedit a fi un criminal periculos, asta dupa ce a fost condamnat de autoritațile din Italia la ani grei de pușcarie Polițiștii din Iași au fost puși pe jar de o decizie de ultima ora a polițiștilor din Italia. Motivul? Este simplu. […]…

- Dan Nicorescu a fost prins, din nou, pe picior greșit! Milionarul și-a luat mașina noua, dar regulile de circulație nu conteaza pentru el. Așadar, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au fost pe „urmele” lui și l-au prins in timp ce a parcat mașina neregulamentar, insa…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Radauți Prut efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu dubla cetațenie Lituania si Republica Moldova, asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere cu insemnele autoritaților din Lituania, care s-a dovedit a fi fals.

- Paula Milea este una dintre cele mai apreciate creatoare de moda de la noi din țara, insa cu toate acestea designerul nu ține cont de reguli. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele vedetei și au surprins cele mai tari imagini.